Гостиная Дмитрия Кулебы – идеальный пример современного интерьера с украинским характером

Гостиная Дмитрия Кулебы - пример современного жилья, где чувствуется личность владельцев, любовь к уюту и красоте без излишеств. В этом пространстве удачно сочетаются практичность, стиль и душевность.

Бывший министр иностранных дел и его возлюбленная – Светлана Павелецкая – показали ее интерьер выдержан в стиле мягкого модерна с нотками скандинавского подхода, для которого характерны сдержанные линии, природные цвета, минимализм без холодности, передает 24 Канал.

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Какова гостиная Дмитрия Кулебы

Гостиная супругов очень просторная. Освещение в ней приглушенное. Светлана Павелецкая рассказала, что поскольку выросла в Одессе, то не очень любит солнце и яркий свет. Освещение в комнате обеспечивает изысканная люстра интересной формы.

Люстра в гостиной Кулебы / Скриншот

Внешне она напоминает лепестки или волны. Два отдельных, асимметричных элемента "плавают" в пространстве, добавляя в пространство динамики, движения и ощущение легкости. Абажур – это, вероятно, полупрозрачный текстиль или современный композитный материал, имитирующий текстуру бумаги или тонкого войлока. Материал мягко рассеивает свет, создавая теплую, уютную атмосферу.

Рассмотрим каждый уголок гостиной чиновника.

Гостиная Кулебы, часть 1 / Скриншот

Стены в гостиной – светло-серые или светло-бежевые, нейтральные. Большой телевизор закреплен на стене – минималистичное решение, которое экономит пространство. Тумба под телевизор: деревянная, с теплым натуральным оттенком, имеет закрытые и открытые полки. На тумбе - фоторамки, свечи, шкатулки, фигурка щелкунчика, серебряная чаша и тому подобное.

Большое комнатное растение в стильном горшке добавляет жизни и свежести интерьеру, гармонично вписывается между мебелью. Над тумбой висит большая черно-белая фотография в деревянной раме - современное, стильное решение, придающее пространству глубины и интеллектуального шарма.

Гостиная Кулебы, часть 2 / Скриншот

В другой части комнаты вдоль стены расположен диван – большой, мягкий, в тепло-оранжевом цвете. Светлый, с легким геометрическим узором, что добавляет структуры пространству и визуально объединяет мебель. Камин – минималистичный, с кремовой отделкой, над ним - большое круглое зеркало, которое визуально расширяет пространство.

По обе стороны камина - встроенные стеллажи, заполнены книгами, декором, свечами, сувенирами, иконами и рамками с фото. Каждый из этих декоративных элементов имеет свою историю, является напоминанием о важных моментах в жизни супругов.

Особое внимание привлекает коллекция статуэток-слонов. Экс-министр признался, что он – фанат слонов. Говорит, что, наверное, пересмотрел все документальные фильмы об этом животном, которое является символом мудрости и силы.

Когда впервые увидел слона в дикой природе в Африке, то был в безграничном детском восторге.

Просторное окно с занавесками и римскими шторами пропускает дневной свет. Большое зеленое растение в углу добавляет свежести в интерьер.

В другой части гостиной центральное место занимает огромная картина украинского художника Юрия Соломко. На ней совмещены карта Украины, казак Мамай и фигуры из известного полотна французского художника Анри Маттиса "Танец".

Гостиная Кулебы, часть 3 / Скриншот

Почти вся мебель в комнате – украинская, за исключением двух дизайнерских кресел с округлыми формами и стола в скандинавском стиле в центре гостиной.

Возле кресел также расположен кофейный столик с интересными предметами - аромапалочками, чашей, яблоком, фигуркой слона. Высокая торшерная лампа тоже излучает мягкий свет.