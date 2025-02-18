"Жуткая" гостиная Ленни Кравица разрушила стереотип дизайнеров

Темные стены создают уютную атмосферу в гостиной Ленни Кравица. Они изменили мнение дизайнеров об использовании в пространстве одного противоречивого цвета.

Дизайнеры обычно предвзято относятся к покраске комнатных стен в черный цвет. В частности, из-за того, что он визуально уменьшает пространство. Впрочем, квартира Ленни Кравица в Париже полностью изменила их мнение об использовании черного, передает 24 Канал со ссылкой на House and gardens.

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Мрачная и драматическая гостиная Кравица

Черная гостиная музыканта – это мастер-класс по стилю. Она наполнена искусством и артефактами, в частности работами Жана-Мишеля Баския, Пола Эванса и Энди Уорхола. Французские двери ведут на складной балкон, под которым певец расположил свой проигрыватель и невероятную коллекцию пластинок. В комнате также расположены винтажные кожаные кресла и низкий деревянный журнальный столик. Все это окружено черными стенами.

Как выглядит гостиная Ленни Кравица: смотрите фото

Черные стены создают шикарный фон для искусства. Светильники для картин бросают на них легкий волшебный блеск. Большое окно компенсирует темноту цвета. Вместо того, чтобы сделать комнату "слишком темной", оно дополняет теплоту темноты, создавая уютную и коконоподобную атмосферу.

Есть несколько причин, почему черные стены в гостиной Кравица "работают". Во-первых, краска была нанесена на обработанные стены, поэтому это не просто ровная черная поверхность. Декор с деревянной панелью придает текстуры и глубины. Во-вторых, черные стены сочетаются с уютными интерьерами, соответствующими настроению. Кучки продуманных мелочей у Кравица добавляют темным стенам тепла и индивидуальности.