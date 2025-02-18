Дизайнери зазвичай упереджено ставляться до фарбування кімнатних стін у чорний колір. Зокрема, через те, що він візуально зменшує простір. Втім, квартира Ленні Кравіца в Парижі повністю змінила їх думку щодо використання чорного, передає 24 Канал із посиланням на House and gardens.

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Похмура і драматична вітальня Кравіца

Чорна вітальня музиканта – це майстер-клас зі стилю. Вона наповнена мистецтвом і артефактами, зокрема роботами Жана-Мішеля Баскія, Пола Еванса та Енді Уорхола. Французькі двері ведуть на складний балкон, під яким співак розташував свій програвач і неймовірну колекцію платівок. У кімнаті також розташовані вінтажні шкіряні крісла та низький дерев'яний журнальний столик. Усе це оточене чорними стінами.

Який вигляд має вітальня Ленні Кравіца: дивіться фото

Чорні стіни створюють шикарне тло для мистецтва. Світильники для картин кидають на них легкий чарівливий блиск. Велике вікно компенсує темряву кольору. Замість того, щоб зробити кімнату "занадто темною", воно доповнює теплоту темряви, створюючи затишну та коконоподібну атмосферу.

Є кілька причин, чому чорні стіни у вітальні Кравіца "працюють". По-перше, фарба була нанесена на оброблені стіни, тому це не просто рівна чорна поверхня. Декор з дерев'яною панеллю надає текстури і глибини. По-друге, чорні стіни поєднані з затишними інтер'єрами, що відповідають настрою. Купки продуманих дрібниць у Кравіца додають темним стінам тепла та індивідуальності.