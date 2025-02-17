Дженніфер Еністон показала в Instagram, як облаштувала свій куточок для кави. На мармуровій стільниці вона розмістила еспресо-машину та молочний піннер, а на плаваючій полиці різноманітні однотонні чашки, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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"Кавовий" куточок Еністон

Еністон втіл.є тренд кафекор — це простір на кухні, який імітує кав'ярню.

Який вигляд має "кавовий" куточок на кухні Еністон: дивіться відео



За словами експертів, кавові куточки не лише чудово виконують свою основну функцію, а й можуть бути чудовим способом використати мертві зони простору.

Якщо у вас є незручний куток на кухні, з яким ви не знаєте, що робити, подумайте про створення кавової станції. Ви можете продовжити кухонні шафи в цей куток або поставити окремий буфет. Повісити плаваючі полички зверху, щоб простір залишався відкритим, і стилізувати їх красивими скляними банками для зберігання, оформленими друкованими роботами та чашками,

– радить Софі Клемсон, дизайнер інтер'єрів.

Плаваюча поличка від стіни до стіни в інтер'єрі Еністон також чудово підходить для горизонтального розміщення чашок, а не вертикального, так вони будуть легко доступними та зручними для демонстрації. Ці полички можна використовувати для інших кавових аксесуарів, таких як фріттери та банки для цукрових кубиків.

Переконайтеся, що прилади, якими ви часто користуєтеся, розташовані в межах легкого доступу на стільниці, а такі речі, як пакети з кавовими зернами, зберігаються в шафах, щоб мінімізувати безлад.