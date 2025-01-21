Как обустроить гостиную с камином как профессионал: 10 идей, которые сделают пространство потрясающим

Многие люди, делая ремонт в гостиной, добавили в интерьер камин. Однако не всем легко определить, как лучше всего обустроить это помещение, если в ней есть камин.

Однако есть много разумных и стильных подходов, которые вы можете применить. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на thespruce.

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1. Сделайте камин выразительным элементом интерьера

Многие камины являются изысканными центрами внимания в доме. Чтобы поддерживать целостный и элегантный эстетический вид гостиной, желательно, чтобы окружающий декор был сдержанным. Поставив возле камина два декоративных сосуда разного размера, можно усилить визуальный интерес и глубину пространства, создав привлекательную и изысканную атмосферу.



Можно сделать камин выразительным элементом интерьера / Фото Linda Pordon

2. Используйте камин как "разделитель"

Обычно мы привыкли, что камин является центральным элементом в гостиной, однако, его можно использовать как "разделитель". То есть камин служит средством разделения комнаты на отдельные зоны: одну для отдыха и другую для игр, объясняет Эмили Флаксман, владелец и главный дизайнер Flax Interiors. В частности, это четкое разделение заметно на фото.



Камин может быть "разделителем" в комнате / Фото Vivian Johnson

3. Разместите сиденья перпендикулярно камину

Чтобы улучшить атмосферу в комнате, можно расположить диван под перпендикулярным углом к камину. Затем расставьте стулья – или дополнительный диван, если желаете – лицом к дивану. Такая конфигурация создает гостеприимную среду и одновременно гарантирует, что никто не будет сидеть спиной к камину.

4. Повесьте телевизор над камином

Часто люди размещают телевизор над камином. Итак, важно рассадить гостей таким образом, чтобы всем было удобно смотреть на экран.

Чтобы повысить эстетическую привлекательность пространства, подумайте о том, чтобы украсить любые пустые стены, прилегающие к камину, произведениями искусства или со вкусом подобранными декоративными предметами, чтобы создать эклектический или классический образ.

5. Попробуйте поставить рояль перед камином

Конечно, далеко не все имеют дома рояль, но, если же он у вас есть, то при рассмотрении вопроса о размещении этого музыкального инструмента, можно попробовать такую схему. Пожалуйста, убедитесь, что рояль и его скамейка, расположены на безопасном расстоянии от камина, чтобы обеспечить безопасность.



Можно поставить рояль перед камином, но с учетом техники безопасности / Фото Gray Space Interiors

6. Поставьте растение или стул возле камина

Дженнифер Коул, владелица Jenami Designs, разместила акцентное кресло с одной стороны этого мраморного камина и растение с другой, чтобы окружающее пространство не выглядело слишком пустым.



Можно поставить растение или хорошее кресло вблизи камина / Фото Ryan Thomas Lay

7. Принесите лавочку

Размещение скамейки перед камином повышает эстетическую привлекательность пространства, добавляя дополнительную текстуру и узор, сохраняя при этом красивый вид. Скамейки имеют преимущество мобильности, что позволяет без труда перемещать их в пределах комнаты или по всему дому при необходимости. Такая универсальность делает их ценным дополнением к любой коллекции мебели.

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8. Рассмотрите вариант дивана

Можно сделать еще один шаг дальше и вместо скамейки поставить диванчик перед камином. Такое расположение создаст уютный уголок, идеальный для отдыха или чтения в любое время суток.

9. Обозначьте "начало" столовой

В меньших помещениях, например, небольших квартирах, гостиные часто служат столовой. Можно использовать камин, чтобы разделить вашу гостиную пополам и обозначить начало обеденной зоны, как показано на этом фото.



Камин, как способ разделить столовую от зоны отдыха / Фото Alvin Wayne Interiors

10. Создайте симметричность

Если вы не знаете, как эффективно использовать пространство по обе стороны от камина, симметричное расположение часто является правильным выбором. Подумайте о размещении пуфов и бра, поскольку они имеют как эстетическую привлекательность, так и функциональные преимущества.