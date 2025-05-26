Это тренд XVII века: дизайнеров покорил один из элементов в гостиной Сары Джессики Паркер

В дизайн интерьера вернулся старинный тренд. Но теперь в обновленном виде. Речь идет о мебели в стиле "боббин", которую можно увидеть и в доме известной американской актрисы Сары Джессики Паркер.

Недавно актриса поделилась видео с деревянным креслом в стиле боббин, размещенным в ее гостиной, передает 24 Канал со ссылкой на House and homes.

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Что особенного в мебели Паркер

Благодаря объемным подлокотникам и цветочным подушкам, игривой форме и традиционному узору это кресло напоминает как о викторианской эпохе, так и современном дизайне.

И дизайнеры соглашаются: мебель с резными "шпульками" – это одновременно тренд и вневременной стиль. По словам экспертов, этот тип мебели популярен уже много веков среди ценителей качественной обработки дерева.

Кресло Сары: смотрите видео

Справка: Мебель со шпульками, также известна как bobbin furniture, зародилась в XVII веке, хотя особую популярность она приобрела в XIX веке в Америке. Это мебель, украшенная симметричными круглыми выступами (как бусинки на палочке), которые создаются с помощью токарного станка. Ножки столов или кресел – как палочки с нанизанными деревянными шариками. Подлокотники – с рельефными цилиндрическими формами по всей длине. Ручная работа из твердых пород дерева – клена, дуба или ореха – делала эти изделия не только красивыми, но и долговечными.

Секрет долголетия такой мебели – в ее универсальности, игривости и способности украшать пространство. Шпулевая мебель имеет неподвластную времени привлекательность, ведь может добавить утонченности даже в более расслабленный интерьер, или гармонично вписаться в более формальное или элегантное пространство.

Хотя кресло Сары Джессики Паркер прекрасно впишется в гостиную в стиле cottagecore (сельский уют), шпульная мебель подходит и к другим стилям – современного фермерского дома, скандинавского минимализма или бохо.