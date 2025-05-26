Нещодавно акторка поділилася відео з дерев'яним кріслом у стилі боббін, розміщеним в її вітальні, передає 24 Канал із посиланням на House and homes.

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Що особливого у меблях Паркер

Завдяки об'ємним підлокітникам і квітковим подушкам, грайливій формі та традиційному візерунку це крісло нагадує як про вікторіанську епоху, так і сучасний дизайн.

І дизайнери погоджуються: меблі з різьбленими "шпульками" – це водночас тренд і позачасовий стиль. За словами експертів, цей тип меблів популярний уже багато століть серед поціновувачів якісної обробки дерева.

Крісло Сари: дивіться відео

Довідка: Меблі зі шпульками, також відомі як bobbin furniture, зародилися в XVII столітті, хоча особливої популярності вони набули в XIX столітті в Америці. Це меблі, оздоблені симетричними круглими виступами (як намистинки на паличці), які створюються за допомогою токарного верстата. Ніжки столів або крісел – як палички з нанизаними дерев'яними кульками. Підлокітники – з рельєфними циліндричними формами по всій довжині. Ручна робота з твердих порід дерева – клена, дуба чи горіха – робила ці вироби не лише красивими, а й довговічними.

Секрет довголіття таких меблів – у їхній універсальності, грайливості й здатності прикрашати простір. Шпулькові меблі мають непідвладну часу привабливість, адже можуть додати витонченості навіть у більш розслаблений інтер'єр, або гармонійно вписатися в більш формальний чи елегантний простір.

Хоча крісло Сари Джессіки Паркер чудово впишеться у вітальню в стилі cottagecore (сільський затишок), шпулькові меблі підходять і до інших стилів – сучасної фермерської оселі, скандинавського мінімалізму чи бохо.