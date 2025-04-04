Идеи домашнего офиса с фото: как удобно и эстетично обустроить рабочее пространство

Работать из дома – это удобно, но в то же время может быть вызовом, если рабочее пространство не продумано. Удачное обустройство домашнего офиса не только повышает производительность, но и помогает сохранять мотивацию и баланс между работой и отдыхом.

24 Канал со ссылкой на Homes and Gardens поделился идеями создания комфортного и функционального пространства.

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Идеи домашнего офиса от дизайнеров

Дизайнеры интерьеров отмечают, что комфорт и функциональность – это два ключевых момента, которые нужно учитывать во время проектирования домашнего офиса. Кроме того, важно найти свободное пространство, ведь не у всех есть отдельная комната, которую можно обустроить под офис. На фото ниже показано, как с умом можно воспользоваться свободными квадратными метрами и превратить их в рабочее место.



Маленький домашний офис в ограниченном пространстве / Фото Future

Чтобы домашний офис не казался слишком типичным, дизайнеры советуют добавить в интерьер оригинальный декор – антиквариат, скульптуру или предметы искусства. Эти детали добавят тепла и индивидуальности.



Акцентный гобелен в домашнем офисе / Фото Тамсин Джонсон

В домашнем офисе всегда есть куча бумаг, документов и блокнотов. Поэтому важно позаботиться о хранилище для всех этих предметов, чтобы избежать хаоса. Выбирайте шкаф с учетом вашей работы. Если вы работаете за компьютером и почти не используете бумагу, тогда тумбы или ящики могут быть меньше.



Интерьер домашнего офиса / Фото Джулии Софер

На фото ниже дизайнеры решили разместить рабочий стол в гостиной.

Наша задача заключалась в том, чтобы спроектировать пространство, которое выглядит и действует как рабочий кабинет большую часть времени, но также имеет диван-кровать в эркере для гостей,

– сказал дизайнер Генри Миллер.

Но в таком интерьере следует правильно разместить стол, чтобы комната имела гармоничный вид. Именно поэтому Миллер выбрал полукруглый стол и направил его внутрь комнаты.



Многофункциональный домашний офис / Фото K&H Design

Небольшое рабочее место можно организовать даже в спальне. Просто поставьте стол чуть дальше от кровати, чтобы разделить зоны отдыха и работы.



Рабочее место в спальне / Фото Шеннон Эддингс

Цвет офиса – не менее важен. Есть определенные оттенки, которые лучше подходят для рабочего пространства. Например, зеленый обеспечивает ощущение покоя, и повышает производительность. Нейтральные теплые цвета в сочетании с деревом также будут иметь положительный эффект, особенно во время напряженной работы.



Домашний офис в теплых цветах / Фото Райана Гарвина

Комнатные растения – это мастхэв для домашнего офиса. Находясь целый день в замкнутом закрытом пространстве, вазон может создать у человека ощущение единения с природой и добавить нотки бодрости. Кроме того, растения способны повышать концентрацию внимания.



Большое растение в домашнем офисе / Фото Ансель Олсон

Кстати, добавить ощущение природы можно и благодаря ботаническим или пейзажным обоям.



Вдохновленные природой обои / Фото Little Greene

Дизайнер интерьеров Ли Джендрусина рассказала, как она работает над созданием удобного и эстетичного домашнего офиса.

Обычно я начинаю со стола, потому что это самый важный с точки зрения функциональности элемент. После того я накладываю элементы, которые подходят к стилю стола,

– сказала Джендрусина.

К столу нужно подобрать стул соответствующего размера, чтобы было удобно сидеть во время работы за компьютером. А дальше – дело за вашим воображением и предпочтениями.