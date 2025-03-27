Дом на Гавайях, который напоминает райский уголок: этот интерьер просто поражает

Дизайнер интерьера Маршалл Уотсон поделился своими впечатлениями от обустройства роскошного дома на Гавайях. Эксперт просто влюбился в этот проект и старался реализовать все желания хозяев.

Эстетика Гавайев

Дом, над которым работал Уотсон, расположен на высоте 150 метров над уровнем Тихого океана. Со скалы открывается роскошный вид на вулкан и природу. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на House Beutiful.

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Задачей дизайнера было создать легкий и романтический интерьер. По замыслу, дом должен был быть полон естественного света и создавать ощущение единения с природой.

Этот дом имеет наиболее откровенный и беззаботный романтический дизайн, к которому я когда-либо приложил руку. Здесь царит комфорт, легкость и отдых. Он прячет тебя от мировых забот и приглашает отдохнуть и помечтать. Одним словом, это моя собственная интерпретация рая,

– рассказал специалист по интерьеру.

Двери в дом полностью открываются, чтобы не отделять его от окружающей среды. Одна из ванн вообще обустроена на улице, что точно является воплощением рая.



Ванная на улице / Фото Лизы Ромерейн

В ванной комнате дизайнер обустроил островок с рукомойником, зеркалом и шкафом. Такое дизайнерское решение стало изюминкой дома и придало ему еще больше пространства.



Островок в ванной / Фото Лизы Ромерейн

В гостиной стены выполнены из кораллового камня, а пол – известняк песочного цвета с моллюсковым узором. Этот пляжный интерьер Уотсон дополнил светлой мебелью, комнатными растениями, столом из дуба и ковром со шведским узором.

Из окна гостиной открывается невероятный вид на океан.



Гостиная дома на Гавайях / Фото Лизы Ромерейн

Дизайн кухни соединил в себе колониальную архитектуру Гавайев и эстетику загородных вилл в Калифорнии. Деревянные балки на потолке и пол из натурального дерева прекрасно дополнили друг друга. По всему дому Уотсон использовал особый гавайский декор – переплетенные кольца. Они есть на стене в гостиной, в шкафу на кухне и в различных элементах по всему дому.



Интерьер кухни / Фото Лизы Ромерейн

В спальне расположена кровать с балдахином и два мягких нежно-голубых кресла у панорамного окна.



Спальня у моря / Фото Лизы Ромерейн

Маршалл Уотсон остался очень доволен своей работой и считает этот дом на Гавайях одним из лучших, над которым работал.