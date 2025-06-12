Роскошная люстра из пластиковых бутылок: невероятный лайфхак из TikTok

Лето – это период, когда все мы пьем много воды, а соответственно покупаем много бутылок с водой. Чтобы не выбрасывать и не загрязнять природу пластиком, можно повторно использовать его.

Пользовательница TikTok подсказала отличный способ превратить использованные пластиковые бутылки в замечательную люстру, передает 24 Канал. Смотрите также Это уменьшит беспорядок: вещи, которые обязательно надо убрать с прикроватной тумбочки Оригинальная люстра для комнаты Чтобы воплотить этот проект нужно 20 или более бутылок. Также понадобится основа для лампы. Ее можно купить Prom или OLX. Там есть разные диаметры. Автор видео выбрала 50 сантиметров, потому что это люстра для большой комнаты. Ее цена – 390 гривен. Далее она прикладывала крышечки к бутылкам, обводила их маркером и вырезала кружочки маникюрными ножницами.

После она делала отверстия с обеих сторон кружчек, тоже используя маникюрные ножницы.

Для сшивания кружочков нужна леска для бисера. Чем тоньше, тем лучше.

Можно сделать два – три яруса таких украшений.

Затем, закрепив их на основе, надо раскрасить люстру в любой цвет с помощью баллончика с краской. Как сделать люстру: смотрите видео