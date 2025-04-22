Создают уникальный и дорогой вид: 7 фишек в интерьере, которые мало кто делает, а зря
- Встроенные растения, цветные окна и потолки, высокие двери являются стильными интерьерными решениями, которые редко применяют.
- Арт-элементы, такие как текстурные плитки и деревянные панели, добавляют эстетичности и современности интерьеру.
Хозяева всегда стараются создать дом так, чтобы там было комфортно. Но они и не забывают об эстетической стороне и стремятся подарить дому стильный и современный вид. В частности, для этого они используют различные дизайнерские лайфхаки.
Однако есть несколько фишек в интерьере, которые до сих пор мало кто делает. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на @blink.design.
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Стильные фишки в интерьере, которые мало кто делает
Встроенные растения в стены, пол или мебель. Дизайнер отмечает, что это отличный способ интегрировать природу в интерьер без лишнего загромождения. По ее словам, очень актуальным стало создавать специальные ниши в тумбах, для того, чтобы установить туда комнатное растение.
Использование цветных окон. Они могут добавить яркости и оригинальности пространству. Такое решение дополнит интерьер или сделает акцент в комнате.
Цветные потолки. Это является нестандартным, но все же очень эффектное решение. С помощью такого способа можно сделать зонирование комнаты или же даже визуально увеличить помещение.
Цветные потолки в пространстве / Фото New England Design Elements
Нестандартные двери. Современные двери с уникальными материалами: стекла, металла или комбинированный вариант могут стать интересной деталью интерьера.
Кроме этого, будут стильно выглядеть и цветные двери, которые впишутся в стилистику вашего интерьера или высокие двери аж под потолок без наличников – такое решение тоже является оригинальным и довольно нестандартным.
Арт-элементы – цветные или текстурные плитки, деревянные панели, мраморные вставки – это все создает эффект художественного пространства, который удивляет и придает стильный вид дома.