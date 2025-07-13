Кухня-гостиная Эммы Антонюк – скандинавский покой с украинским сердцем: фото

Известный интервьюер Эмма Антонюк арендует квартиру в Киеве. За сколько именно – блогерша принципиально не разглашает. Боится спугнуть этой суммой экономных родителей.

Инфлюенсерка провела экскурсию по своей квартире для проекта "По домам". В частности, Эмма показала свою кухню-студию, передает 24 Канал.

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Где ест, работает и отдыхает Эмма Антонюк?

Звезда имеет объединенные кухонную и гостиную зоны. Она рассказала, что эта просторная комната также служит ее рабочим кабинетом, а порой и спальней для гостей.

По словам Антонюк, каждая вещь в помещении подобрана с особой любовью. Также она призналась, что готовить не умеет. Разве что, яичницу пожарить может. Поскольку Эмма обычно обедает вне дома, то ее холодильник почти пустой или же там залежалась "прострочка".

В кухне-гостиной Эммы – много книг. На подоконнике она разместила произведения о кулинарии. В массивном шкафу же можно увидеть книги разнообразного сорта.

В целом интерьер пространства оформлен в современном скандинавском стиле с элементами минимализма и легким намеком на уютную, домашнюю эстетику.

Кухонная зона / Скриншот

Кухонная часть размещена вдоль одной стены и выполняет роль встроенного гарнитура, органично интегрированного в общее пространство кухни-гостиной. Все фасады кухонного гарнитура – абсолютно гладкие, матовые, белого цвета. Верхние шкафы занимают половину высоты стены – они не доходят до самого потолка, благодаря чему композиция не кажется слишком тяжелой. Нижние тумбы идут в одну линию от края до края, образуя симметричную основу. Фартук – ключевой акцент кухонной зоны. Он выложен декоративной керамической плиткой с графическим узором. Узоры – геометрические, напоминают традиционные марокканские или винтажные мотивы, что придает ощущение ремесленнической ручной работы.

Столешница выполнена из гладкого однотонного материала светло-серого или светло-бежевого цвета, без заметной текстуры. Она практически не контрастирует с белым гарнитуром, а создает спокойную, нейтральную основу.

Варочная поверхность – черная, индукционная, врезана заподлицо в столешницу, без видимых кнопок – сенсорная. Духовой шкаф – черный с блестящим стеклом, встроенный ниже. Мойка – врезная, прямоугольная, черно-матовая или темно-графитовая, с высоким современным смесителем. Остальная техника (холодильник, вытяжка, посудомойка) – интегрированная, не выделяется визуально.

Гостиная зона / Скриншот

Гостиная часть расположена сразу за обеденным столом. Основной элемент – светло-серый лаконичной формы, без декоративных излишков, с прямыми линиями. Его дополняют подушки в однотонных и естественных цветах. Перед диваном – небольшой журнальный столик на тонких ножках. На нем – поднос с фруктами и ваза с подсолнухами. В доме Эммы всегда должны быть живые цветы – подаренные или купленные ею самой. На одной из стен можно увидеть плоский экран телевизора. Возле дивана также размещена беговая дорожка. Эмма поделилась, что купила ее полгода назад, но пользовалась за это время всего трижды.

Одна из стен акцентировано отделана декоративным покрытием с имитацией кирпичной кладки. Это решение добавляет интерьеру легкой индустриальной нотки, но при этом не выбивается из общего скандинавского стиля.

В углу слева – высокий открытый деревянный стеллаж в теплых светло-дубовых тонах, с открытыми полками.

Освещение играет ключевую роль. Над обеденной зоной – современная подвесная люстра с теплым светом. Основное освещение обеспечивается потолочными точечными светильниками или линейным светом вдоль кухонной стены. Окна – большие, с легкими полупрозрачными гардинами или римскими шторами в натуральных оттенках. Благодаря этому естественный свет заполняет комнату в течение дня.

В целом интерьер создает ощущение гармонии, тепла и домашнего уюта. Он не демонстрирует чрезмерную роскошь, но во всем чувствуется внимательность к качеству материалов, спокойных линий и пространства.