Интерьер кухни-гостиной Алины Моисеенко – это стильный микс современной роскоши и функциональности, передает 24 Канал со ссылкой на проект "По домам".

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Кухня-студия участницы "Холостяк-13"

Пространство оформлено в минималистическом стиле с элементами скандинавского дизайна. Доминируют нейтральные оттенки: серый, белый, бежевый и глубокий зеленый. Мраморный пол добавляет ощущение дорогого глянца, а панели из натурального дерева – тепла и уюта.

Кухонная зона решена в компактном U-образном формате, что позволяет эффективно использовать пространство. Сочетание матовых деревянных и глянцевых черных фасадов является изысканным на вид, а встроенная техника создает целостный вид. Подсветка в зоне кухни акцентирует внимание на рабочей поверхности и создает атмосферу уюта.

Кухонная зона / Скриншот

В гостиной – большая изумрудная софа, современный телевизор, настенное абстрактное искусство и изысканный стеллаж. Изюминка интерьера – дизайнерская люстра в виде грозди световых шаров, которая добавляет пространству праздничности.

Гостиная зона / Скриншот

Также в доме действует функция "умный дом". Просто с телефона Алина может управлять освещением в квартире и создавать домашний кинотеатр, выдвигая из-под потолка большой белый экран.

В общем пространство является просторным, стильным и очень "инстаграмным" – идеальным для современной медийной девушки, которая ценит комфорт и эстетику.