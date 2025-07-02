Інтер'єр кухні-вітальні Аліни Мойсеєнко – це стильний мікс сучасної розкоші та функціональності, передає 24 Канал із посиланням на проєкт "По хатах".

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Кухня-студії учасниці "Холостяк-13"

Простір оформлено у мінімалістичному стилі з елементами скандинавського дизайну. Домінують нейтральні відтінки: сірий, білий, бежевий і глибокий зелений. Мармурова підлога додає відчуття дорогого глянцю, а панелі з натурального дерева – тепла та затишку.

Кухонна зона вирішена в компактному U-подібному форматі, що дозволяє ефективно використовувати простір. Поєднання матових дерев'яних і глянцевих чорних фасадів є вишуканим на вигляд, а вбудована техніка створює цілісний вигляд. Підсвічування у зоні кухні акцентує увагу на робочій поверхні та створює атмосферу затишку.

Кухонна зона / Скриншот

У вітальні – велика смарагдова софа, сучасний телевізор, настінне абстрактне мистецтво та вишуканий стелаж. Родзинка інтер'єру – дизайнерська люстра у вигляді грона світлових куль, яка додає простору святковості.

Вітальна зона / Скриншот

Також у помешканні діє функція "розумний будинок". Просто із телефону Аліна може керувати освітленням у квартирі та створювати домашній кінотеатр, висуваючи з-під стелі великий білий екран.

Загалом простір є просторим, стильним і дуже "інстаграмним" – ідеальним для сучасної медійної дівчини, яка цінує комфорт і естетику.