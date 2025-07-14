Ванная комната Эммы Антонюк – это высокие потолки и оригинальная картина: фото
- Эмма Антонюк показала свою ванную комнату в арендованной квартире в Киеве.
- Интерьер выполнен в современном минималистичном стиле с высоким потолком и светлыми оттенками, визуально расширяющими пространство.
Писательница Эмма Антонюк живет в съемной квартире в районе Золотых Ворот в Киеве. Блогерша провела экскурсию по дому.
В частности, Эмма Антонюк показала свою ванную комнату. Перед тем, как зайти внутрь, на глаза попадается интересная картина – на ней изображены Эмма вместе с Яной Брензей, соавтором подкаста "Палає". Это оригинальный подарок от одной из подписчиц, передает 24 Канал.
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Где принимает душ Эмма Антонюк?
Вход в ванную / Скриншот
Интерьер ванной комнаты выполнен в современном минималистическом стиле с четко продуманным функционалом. Хотя само помещение небольшое, потолок очень высокий.
Стены обложены крупными керамическими плитками светло-кремового оттенка. Плитка матовая, гладкая, без узоров; швы аккуратные и невыразительные. Светлый оттенок работает на визуальное расширение пространства.
Пол – однородный матовый кафель, который продолжает отделку стен, создавая ощущение единой светлой плоскости. Такой прием упрощает интерьер и делает его просторным.
Над прямоугольной раковиной висит большое зеркало со встроенным едва заметным контуром подсветки по краю. Это дает мягкий, равномерный свет, без резких бликов. По бокам – две черные металлические ручки-держатели.
Сама раковина – плоская, белая, прямоугольная чаша накладного типа, размещена на гладкой столешнице того же светлого оттенка, что и плитка. Рядом – коллекция средств красоты в прозрачных флаконах.
Ванная Эммы / Скриншот
Видна часть стеклянной перегородки душевой кабины - прозрачная, без рамки или с минимальной металлизацией, что поддерживает открытость пространства. Внутри стоит черный душевой гарнитур, который четко контрастирует с белым фоном, придавая комнате современного акцента. Рядом – ниша в стене, где размещены декоративные элементы: вазон с сухоцветами, емкости для гигиены – это живой мягкий штрих среди сдержанности.
Над центром комнаты – стильная черная люстра с 6-тью ветвями, каждая с маленьким светом. Она имеет восточный характер – современный ретро-этнический акцент, что добавляет пространству теплоты и определенной индивидуальности.