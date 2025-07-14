В частности, Эмма Антонюк показала свою ванную комнату. Перед тем, как зайти внутрь, на глаза попадается интересная картина – на ней изображены Эмма вместе с Яной Брензей, соавтором подкаста "Палає". Это оригинальный подарок от одной из подписчиц, передает 24 Канал.

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Где принимает душ Эмма Антонюк?

Вход в ванную / Скриншот

Интерьер ванной комнаты выполнен в современном минималистическом стиле с четко продуманным функционалом. Хотя само помещение небольшое, потолок очень высокий.

Стены обложены крупными керамическими плитками светло-кремового оттенка. Плитка матовая, гладкая, без узоров; швы аккуратные и невыразительные. Светлый оттенок работает на визуальное расширение пространства.

Пол – однородный матовый кафель, который продолжает отделку стен, создавая ощущение единой светлой плоскости. Такой прием упрощает интерьер и делает его просторным.

Над прямоугольной раковиной висит большое зеркало со встроенным едва заметным контуром подсветки по краю. Это дает мягкий, равномерный свет, без резких бликов. По бокам – две черные металлические ручки-держатели.

Сама раковина – плоская, белая, прямоугольная чаша накладного типа, размещена на гладкой столешнице того же светлого оттенка, что и плитка. Рядом – коллекция средств красоты в прозрачных флаконах.

Ванная Эммы / Скриншот

Видна часть стеклянной перегородки душевой кабины - прозрачная, без рамки или с минимальной металлизацией, что поддерживает открытость пространства. Внутри стоит черный душевой гарнитур, который четко контрастирует с белым фоном, придавая комнате современного акцента. Рядом – ниша в стене, где размещены декоративные элементы: вазон с сухоцветами, емкости для гигиены – это живой мягкий штрих среди сдержанности.

Над центром комнаты – стильная черная люстра с 6-тью ветвями, каждая с маленьким светом. Она имеет восточный характер – современный ретро-этнический акцент, что добавляет пространству теплоты и определенной индивидуальности.