"Кремль в огне", шевроны воинов на стенах и не только: как выглядит кабинет Зеленского

Владимир Зеленский в течение всего времени, которого он находится на посту, не привык к той позолоте, которая есть в его кабинете. Президент неоднократно подчеркивал, что ему не нравится эти элементы интерьера, и часто собственный кабинет ему кажется кричащим.

Как выглядит кабинет гаранта Украины, читайте в материале 24 Канала.

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Кабинет Владимира Зеленского

Кабинет президента знаком каждому украинцу, ведь именно оттуда Зеленский каждый день записывает вечерние обращения к народу нашей страны.



Зеленский в кабинете / Фото Офиса Президента

Первое, на что стоит обратить внимание в кабинете, это шевроны. Сам президент в обращении 25 июня 2023 года рассказывал, что эти шевроны ему передают военные, волонтеры и родные наших защитников.

Каждый шеврон – это человек. Человек, который поставил свою жизнь стеной против зла. Человек, который защищает Украину и украинцев, нашу свободу и мечту всех народов жить свободно. Каждый шеврон дает нам историю. Историю битв и стойкости, успехов и, к сожалению, потерь,

– отметил президент.

Как видно из фото, этих шевронов немало и все они нацеплены на досках, размещенных на стенах кабинета. Вблизи них расположены флаги.

На рабочем столе президента лежат аккуратно сложенные документы, а рядом – кожаное кресло темно зеленого цвета.



Интерьер в кабинете президента / Фото ОП

В общем, если осмотреть цветовую гамму, которая царит в кабинете, то в основном преобладает именно темно-зеленый и коричневый цвета.

Сам Зеленский, с тех пор как занял кресло президента, не привык к блеску и позолоте в кабинете. Ему не нравится эта полированная латунь и люстры, размещенные там, о чем говорится в материале американского журналиста Саймона Шустера в издании Time, которое обнародовали 24 марта 2025 года.

Украинский лидер поделился с журналистом, что с радостью бы избавился от всей этой мебели, снес бы пилястры и покрасил бы потолок в белый.

"Но, знаешь, у нас не было особо времени на ремонт, особенно в последние годы", – рассказывал президент Украины журналисту.

Шустер рассказал, что лишь в глубине кабинета Зеленского есть одно место, которое для самого президента, кажется родным – это собственная небольшая комната. В ней расположена односпальная кровать, самые необходимые вещи и коллекция картин, которые Зеленский выбирал сам и которые являются важными для него.

В этой комнате присутствуют картины, которые не являются музейными экспонатами, но очень символичны.

Так, над его кроватью висит полотно, на котором изображен российский военный корабль, тонущий в Черном море.

На другой картине – украинские военные, которые воюют на территории России. Третья картина, как указывает журналист, – любимая для Владимира Зеленского. На ней изображен российский Кремль, охваченный огнем.

"Каждая из них (картин – 24 Канал) – о победе", – объяснил украинский гарант.



Картины в комнате Владимира Зеленского / Фото Sasha Maslov, TIME

К слову, место, где живет Владимир Зеленский, показывают очень редко. Так, в интервью в 2023 году телеведущему Дмитрию Комарову президент Украины показал, где живет с начала полномасштабного вторжения России.