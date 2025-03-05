Кайли Дженнер обожает серый: как она стилизовала этот антитрендовый цвет в интерьере

Американская модель Кайли Дженнер создала в своем доме монохромное серое пространство. Несмотря на то, что в 2025 году дизайнеры советуют избегать серого цвета в интерьере, знаменитости удалось сделать стильное пространство, которое соответствует ее предпочтениям и характеру.

Урок стиля от Кайли Дженнер

Над интерьером в доме звезды работал дизайнер Мартин Лоуренс. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Серый цвет сейчас считается антитрендом. Сейчас популярны уютные и теплые интерьеры, а серый создает холодное и не слишком приветливое пространство. Дизайнеры избегают его и вместо этого выбирают более яркие и насыщенные цвета. Однако Кайли Дженнер решила следовать собственным желаниям, а не модным тенденциям.

Все пространство в доме звезды – монохромное серое. Кайли удалось совместить разные оттенки серого цвета так, чтобы создать глубину и текстуру в интерьере. Дизайнеры в восторге от этого и даже хвалят такой интерьер.

В гостиной Кайли Дженнер размещен огромный камин с декоративной стеной. Посреди комнаты висит диван-качалка, а на полу – мягкий серый ковер. Практически вся мебель и детали – серого цвета. Выделяется только бронзовая ваза с цветами.

Серое жилое пространство Кайли Дженнер является прекрасным примером того, как текстура может просто и одновременно творчески превратить монохромную палитру с плоской на динамическую. Каменный камин является неоспоримым фокусом, добавляя глубины и тепла комнате, которая иначе прохладная,

– сказала дизайнер интерьера Элана Мендельсон

Мягкие серые подушки смягчают пространство. Такой удачный подбор акцентов является примером того, как даже в пределах единой цветовой палитры можно экспериментировать с материалами и отделкой.