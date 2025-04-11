Букет цветов в вазе из моркови: этот весенний декор для кухни разрывает сеть

Новый флористическо-овощной тренд декора разрывает сеть. Что повторить его, нужно лишь букет весенних цветов и пучок моркови.

Мастер DIY-проектов и реставратор мебели Кристина Клерикузио недавно получила известность благодаря лайфхаку с весенним букетом из моркови, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

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Как сделать свой собственный весенний букет из моркови

Чтобы создать композицию, Клерикузио просверлила отверстия в центре каждой морковки, наполнила их водой и вставила белые каалы и розовые ранункулюсы прямо внутрь. Мастерица специально выбрала цветы с толстыми стеблями, чтобы создать впечатление, будто из моркови растут не листья, а настоящие цветы.

Клерикузио использовала морковь разных размеров, чтобы композиция выглядела пышной без обрезания стеблей или использования флористической пены. В результате получился яркий, многослойный букет с необычной, но креативной весенней основой.

Как сделать букет из моркови: смотрите видео

Некоторые пользователи выразили сожаление по поводу того, что нужно для этого букета потратить целый пакет моркови. Они предложили вместо использования настоящих овощей, слепить искусственные из глины.

Этот вариант позволяет сохранить букет на дольше – без риска плесени или гниения.