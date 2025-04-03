Марта экспериментировала с упорядоченной техникой высадки растений в вазонах на своем участке. И даже спустя десятилетия ее метод работает, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Почему лучше всего в вазонах высаживать один цветок

Конечно, можно экспериментировать с цветами разных оттенков в своем саду, но это не всегда необходимо. На недавно найденных архивных кадрах Марта объясняет, почему она заполняла свои вазоны только одним цветком (колокольчиками карпатскими), и ее объяснения вполне актуальны и сегодня.

Почему лучше сажать в горшках цветки одного вида: смотрите видео

"Много больших смешанных вазонов, которые можно увидеть в садовых центрах, очень красивые, и за ними интересно наблюдать. Порой высаживание лишь одного растения может показаться немного скучным. Но когда у вас целый сад, иногда смешанные вазоны выглядят немного хаотично. Вот почему мы проводим этот садовый эксперимент", – говорила Марта.

Гуру садоводства сняли в ее знаменитом саду в Туркей Хил, известном своими большими масштабами. Если бы она высадила много разных цветов, сад имел бы хаотичный вид, но ее выбор делает все более гармоничным.

"Я высажу только одно растение – эти замечательные колокольчики. Я размещу их в этом вазоне, высаживая примерно на расстоянии 15 сантиметров друг от друга. Размещу их здесь и посмотрю, как они будут выглядеть... Я высажу во все свои вазоны только один цветок", – говорит на видео Марта.

Хотя Марта использует эту технику с колокольчиками, она отмечает, что ее можно применять с любыми растениями. Главное – высаживать их равномерно, независимо от выбора.