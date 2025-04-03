Марта експериментувала з впорядкованою технікою висадки рослин у вазонах на своїй ділянці. І навіть через десятиліття її метод працює, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Чому найкраще у вазонах висаджувати одну квітку

Звичайно, можна експериментувати з квітами різних відтінків у своєму саду, але це не завжди необхідно. На нещодавно знайдених архівних кадрах Марта пояснює, чому вона заповнювала свої вазони тільки однією квіткою (дзвониками карпатськими), і її пояснення цілком актуальні й сьогодні.

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"Багато великих змішаних вазонів, які можна побачити в садових центрах, дуже красиві, і за ними цікаво спостерігати. Часом висаджування лише однієї рослини може здатися трохи нудним. Але коли у вас цілий сад, іноді змішані вазони виглядають трохи хаотично. Ось чому ми проводимо цей садовий експеримент", – казала Марта.

Гуру садівництва зняли у її знаменитому саду в Туркей Хіл, відомому своїми великими масштабами. Якби вона висадила забагато різних квітів, сад мав би хаотичний вигляд, але її вибір робить усе більш гармонійним.

"Я висаджу лише одну рослину – ці чудові дзвоники. Я розміщу їх у цьому вазоні, висаджуючи приблизно на відстані 15 сантиметрів один від одного. Розміщу їх тут і подивлюся, який вони матимуть вигляд... Я висаджу в усі свої вазони лише одну квітку", – каже на відео Марта.

Хоча Марта використовує цю техніку із дзвониками, вона зазначає, що її можна застосовувати з будь-якими рослинами. Головне – висаджувати їх рівномірно, незалежно від вибору.