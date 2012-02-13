Как эффективно хранить вещи даже в маленькой квартире: секреты, которые облегчат жизнь

Очень важно создать комфортный и удобный быт. Вопрос организации пространства становится особенно актуальным для тех, кто живет в небольших квартирах. Ведь ограниченная площадь заставляет задумываться, где и как лучше всего хранить вещи, чтобы все было под рукой и не занимало лишнего места.

Даже в компактных квартирах можно найти эффективные решения для хранения вещей. Главное – выбрать подходящую мебель и воспользоваться полезными лайфхаками. Как удобно и эргономично организовать место для одежды и других вещей в разных комнатах, рассказывает 24 Канал.

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Основные рекомендации для эффективной организации хранения

Для поддержания порядка в жилом пространстве, независимо от его размера, важно придерживаться основных принципов – функциональности и удобства. Каждый предмет мебели должен не только улучшать эстетику пространства, но и эффективно выполнять свои задачи.

Поэтому есть несколько советов по организации хранения вещей:

ревизия вещей. Для начала следует оценить, что и в каком количестве вы собираетесь хранить: одежда, обувь, книги, кухонные принадлежности и другие предметы домашнего обихода. Это поможет определить соответствующий тип и размеры мебели, необходимых для ваших потребностей. Поэтому, можете обнаружить, что достаточно просторного шкафа для одежды или же, возможно, вам придется подумать о дополнительных стеллажах в гостиной;

Для начала следует оценить, что и в каком количестве вы собираетесь хранить: одежда, обувь, книги, кухонные принадлежности и другие предметы домашнего обихода. Это поможет определить соответствующий тип и размеры мебели, необходимых для ваших потребностей. Поэтому, можете обнаружить, что достаточно просторного шкафа для одежды или же, возможно, вам придется подумать о дополнительных стеллажах в гостиной; выдвижные ящики вместо полок. Найти определенные предметы на полках, особенно расположенных в задней части шкафа, может оказаться довольно сложно. Использование выдвижных корзин и ящиков облегчает доступ к этим предметам. В целом лучше всего сочетать разные типы гардеробного наполнения;

Найти определенные предметы на полках, особенно расположенных в задней части шкафа, может оказаться довольно сложно. Использование выдвижных корзин и ящиков облегчает доступ к этим предметам. В целом лучше всего сочетать разные типы гардеробного наполнения; шкафы до потолка. Прежде всего так можно получить больше места для хранения. Кроме того, конструкция минимизирует накопление пыли на поверхности шкафа. В верхней части желательно установить пантограф, а в нижней – полки и ящики. Для потолков высотой более 3 метров рекомендуется, чтобы проектированием мебели занимался профессионал, ведь в эксплуатации могут возникнуть различные нюансы;

Прежде всего так можно получить больше места для хранения. Кроме того, конструкция минимизирует накопление пыли на поверхности шкафа. В верхней части желательно установить пантограф, а в нижней – полки и ящики. Для потолков высотой более 3 метров рекомендуется, чтобы проектированием мебели занимался профессионал, ведь в эксплуатации могут возникнуть различные нюансы; неочевидные места. Стоит использовать пространство под кроватью и за диваном, а также на балконе или в лоджии. Хорошей идеей будет выбирать мебель, которые предлагают скрытые решения для хранения вещей, например, столы с крышками, пуфы и банкетки с внутренним хранилищем, а также кровати с отсеками для постельного белья и тому подобное.



Важно эффективно организовать хранение вещей / Фото VIYAR

Какая мебель и принадлежности помогут организовать хранение вещей

Перейдем к основному: как выбрать мебель, которая вместит все необходимое. Для начала рассмотрим различные типы предметов, которые обычно встречаются в жилых интерьерах:

шкафы – доступны в разных стилях, включая распашные, купейные и со складными дверями, а также с различным гардеробным наполнением;

– доступны в разных стилях, включая распашные, купейные и со складными дверями, а также с различным гардеробным наполнением; комоды – имеют разное количество ящиков и подходят для хранения белья и повседневной одежды;

– имеют разное количество ящиков и подходят для хранения белья и повседневной одежды; стеллажи – открытые конструкции, идеально подходящие для гардеробных, гостиных и других помещений;

– открытые конструкции, идеально подходящие для гардеробных, гостиных и других помещений; напольные вешалки – предназначены для верхней одежды и вещей, которые должны быть в легком доступе;

– предназначены для верхней одежды и вещей, которые должны быть в легком доступе; модульные гардеробные системы являются удобными благодаря тому, что состоят из отдельных компонентов – стоек, полок и тумб, которые можно комбинировать в соответствии с личными предпочтениями. Кроме того, эти системы визуально легкие в отличие от громоздкой корпусной мебели (шкафов и комодов), а также обеспечивают надлежащее проветривание вещей, что делает их удобными для хранения одежды;

являются удобными благодаря тому, что состоят из отдельных компонентов – стоек, полок и тумб, которые можно комбинировать в соответствии с личными предпочтениями. Кроме того, эти системы визуально легкие в отличие от громоздкой корпусной мебели (шкафов и комодов), а также обеспечивают надлежащее проветривание вещей, что делает их удобными для хранения одежды; корзины, органайзеры и боксы для хранения являются важными элементами, которые способствуют еще более эффективной организации и поддержанию чистоты.

Хранение вещей в разных комнатах

Гардеробная комната

Для обустройства гардеробной хорошо иметь дома достаточно места. В зависимости от планировки, может быть достаточно угла или ниши площадью примерно от 3 до 4 квадратных метров.

Есть следующие варианты планировок гардеробной:

линейная – это самое простое решение, напоминающее высокий шкаф или стеллаж с зоной для переодевания;

– это самое простое решение, напоминающее высокий шкаф или стеллаж с зоной для переодевания; угловое – вариант особенно выгоден для небольших помещений, поскольку позволяет эффективно использовать свободный угол;

– вариант особенно выгоден для небольших помещений, поскольку позволяет эффективно использовать свободный угол; параллельное – эта конфигурация позволяет хранить одежду и обувь вдоль двух стен, что делает ее идеальной для более широких и вытянутых помещений;

– эта конфигурация позволяет хранить одежду и обувь вдоль двух стен, что делает ее идеальной для более широких и вытянутых помещений; П-образное – такой вариант предлагает самый высокий уровень удобства, ведь позволяет эффективно используя все угловое пространство.

Хотя П-образный гардероб требует больше всего места, он обеспечивает исключительную функциональность, особенно если дополнить его дополнительными элементами: зеркалом, пуфом, небольшим диваном или туалетным столиком. Важно также предусмотреть качественное освещение, чтобы максимизировать полезность пространства.

В общем гардеробные выполняют несколько функций. Во-первых, они способствуют эффективной сортировке вещей во время смены сезона. Во-вторых, позволяют удобно хранить одежду и обувь, предотвращая беспорядок в других частях дома. И, наконец, их систематизированное и организованное расположение обеспечивает быстрый доступ к нужным вещам.

Нижняя и центральная секции предназначены для вещей, которые используются регулярно, тогда как верхние секции – для тех, что извлекают время от времени, например, сезонная одежда, чемоданы, сумки и головные уборы.

Прихожая

Прихожая создает первое впечатление о доме, поэтому важно создать в ней теплую и уютную атмосферу. Хотя прихожие часто бывают узкими и ограниченными в пространстве, мебель здесь все же должна быть. Хорошо, если в этой части квартиры есть ниша или тупиковая часть – это прекрасная возможность установить шкаф. Компактная двухдверная модель может стать идеальным решением даже для самых маленьких помещений.

Эффективная комбинация для этого пространства включает шкаф, крючки для верхней одежды и полки для хранения обуви с местом для сидения. Эти элементы можно миксовать по-другому. Например, добавить консольный столик с зеркалом и пуфом или комод с откидными полками для обуви. Учитывая, что значительную часть года погода бывает влажной, желательно предусмотреть крючки или вешалку-стойку для мокрой одежды.

Спальня

В интерьере спальни шкафы и современные стеклянные гардеробные являются распространенным выбором, однако фундаментальным элементом, который нельзя обойти вниманием, является комод. Он служит отличной альтернативой громоздким шкафам, особенно когда целью является обустройство просторной и хорошо освещенной комнаты. Комоды доступны в различных размерах, часто с пятью и более ящиками, а их верхнюю часть можно использовать как декоративные полки.

Для оптимальной функциональности стоит подумать о кровати с подъемным механизмом, который позволяет хранить постельное белье, а также большие вещи, например чемоданы и спортивный инвентарь, во внутренних отсеках. Во время ремонта целесообразно рассмотреть вариант с подиумом для кровати, а внутри него предусмотреть вместительные ящики. К тому же это позволит разграничивать различные зоны в комнате.

В то же время эстетически привлекательные ящики для хранения одежды могут улучшить общий дизайн спальни и служить декоративными акцентами. Их можно удобно разместить в шкафах или аккуратно сложить на полу.

Гостиная

Гостиная – это не только место для дивана, телевизора или игровой приставки, но и пространство, которое требует тщательного планирования и организации. Важно максимально использовать потенциал каждого квадратного метра. Инновационные решения, в частности подвесные тумбы, полки, расположены вокруг телевизора, и мебель со скрытыми отсеками для хранения, помогут не только сделать гостиную более функциональной, но и придать ей современный вид.

Детская комната

В детской комнате комод остается одним из ключевых элементов интерьера. Как классические, так и комбинированные модели с открытыми полками и ящиками предлагают удобные решения для хранения. В ящиках можно хранить одежду, а полки идеально подходят для средств гигиены и других важных мелочей, что особенно актуально, когда в комнате есть маленький ребенок.

При выборе мебели прежде всего следует обратить внимание на безопасность. Важно убедиться, что материалы качественные, а конструкция не имеет острых краев, которые могут представлять риск для детей.

Цветные ящики для хранения не только помогут поддерживать порядок, но и сделают комнату более яркой и уютной. Со временем, когда объем одежды и игрушек будет расти, такие организационные решения станут настоящей находкой.

Кухня



Стоит уделить внимание удобному хранению вещей на кухне / Фото VIYAR

Эффективное использование пространства на кухне играет важную роль. В частности кухонный гарнитур, достигающий самого потолка, может значительно повысить функциональность целой комнаты.

Антресольные кухни остаются популярными благодаря стильному виду и возможности максимально эффективно использовать пространство. На верхних полках удобно хранить посуду или бытовую технику, которую редко используете.

Высокие шкафы-пеналы – это также универсальные варианты для хранения кухонных принадлежностей, посуды и мелкой техники, например, блендеров или тостеров.

Особое внимание стоит уделить внутреннему наполнению кухни. Выдвижные карго, полки и корзины помогут поддерживать порядок и сэкономить пространство. Для ограниченных площадей идеальным решением станет использование рейлингов – металлических планок для крепления полок, крючков и держателей. Кроме того, внутреннюю сторону дверцы шкафа под мойкой можно использовать для крепления крючков или полок, где удобно хранить бумажные полотенца, тряпки, мешки для мусора или бытовую химию.

Другие помещения

Организовать хранение можно и в других зонах, например в кладовке, на балконе или в лоджии. Эти места идеально подходят для хранения овощей, большой кухонной посуды, консервации, а также сезонной одежды и обуви.

Стеллажи являются одним из самых эффективных решений для хранения вещей в этих зонах квартиры. Открытые конструкции обеспечивают удобный доступ к вещам, помогают поддерживать порядок и легко находить нужные предметы.

Выбирая материалы для стеллажей, следует учитывать условия помещения. Для холодных или влажных зон лучше выбирать металл или другие материалы, устойчивые к воздействию окружающей среды.

Дополнительно стоит обратить внимание на мебель со скрытыми отсеками для хранения, например кресла или диваны со встроенными ящиками. Использование органайзеров для упорядочения вещей сделает хранение еще более практичным и удобным.

Какие есть универсальные решения для хранения

В современных домах все более популярными становятся модульные системы хранения, ведь они легкие в монтаже, минималистичные и компактные. Есть несколько универсальных решений, что станут прекрасным дополнением к интерьеру любого помещения в доме. Это системы от Eureka и Element System. В чем же их ключевые особенности и преимущества?



Модульная гардеробная система / Фото VIYAR

Гардеробная система Eureka. Модульные гардеробные служат эффективной альтернативой традиционным громоздким шкафам, обеспечивая компактное и удобное хранение вещей. Кроме того, их можно использовать для эффективного зонирования помещения.

Системы, которые предлагает итальянский производитель, состоят из вертикальных стоек и различных компонентов, в частности опор, креплений, держателей для полок, тумб. Также можно приобрести предварительно собранные модули с тумбами и полками, что упрощает процесс сборки мебели.

Преимущества этих систем:

эстетическая привлекательность и легкая конструкция;

легкий доступ и оптимальное проветривание вещей;

прочные материалы, в частности алюминий и цинковый сплав Zamak;

различные способы установки, включая варианты от пола до потолка, от пола до стены и от стены до стены;

широкий выбор вариантов полок, среди которых наклонные полки для обуви, полки из плитных материалов и стекла, гардеробные штанги и выдвижные ящики;

возможность интегрировать подсветку для повышения функциональности.

В компании VIYAR также можно найти настенные системы Unico от этого производителя. Они изготовлены из прочного алюминиевого профиля, легкие в монтаже и имеют немало дополнительных аксессуаров. Минималистичный дизайн позволяет им безупречно подчеркнуть эстетику любого пространства: кухни, ванной комнаты или гостиной.

Element Sytem – это еще одна современная эргономичная система хранения. Комплексная система стеллажей состоит из вертикальных стоек, оснащенных разнообразными полками, корзинами, ящиками, опорами для книг, брючницами и тому подобное. Для большей функциональности можно установить гардеробную штангу.

Каждый стеллаж можно подобрать по размеру и конфигурации в соответствии с особенностями помещения и индивидуальными требованиями. Они доступны в различных цветах, а потому легко дополнят любой дизайн интерьера.

Современные мебельные решения позволяют эффективно организовать хранение в любом помещении, независимо от его размера. Выбрать все, что необходимо для удобного хранения вещей, можно у компании VIYAR, которая имеет более 20 лет опыта на рынке мебельных комплектующих и услуг. Благодаря индивидуальному подходу каждый клиент найдет здесь идеальное решение для своего дома.