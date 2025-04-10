Секрет опрятной спальни: 4 изменения, которые помогут избавить комнату от беспорядка

Ваша спальня должна служить святилищем – местом для отдыха и релаксации. Однако, если вы чувствуете, что она является источником стресса, беспорядок и неорганизованность могут быть факторами, способствующими этому.

Изменить свои привычки, чтобы ваша спальня была опрятной, может показаться сложным делом, но часто это проще, чем вы думаете. Есть несколько простых изменений, которые нужно сделать и привычек, которые стоит попробовать, чтобы ежедневно поддерживать порядок в своей спальне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Изменения, которые помогут ежедневно поддерживать порядок в спальне

"Упростите" свое постельное белье

Каждое утреннее заправка кровати улучшает общий вид вашей спальни, однако "избыток" постельного белья и аксессуаров может усложнить эту рутину.

Если вы не любите использовать верхнюю простыню, подумайте о том, чтобы просто отложить ее для хранения в шкаф.

Кроме того, уменьшение количества декоративных подушек, которые могут падать на пол, поможет минимизировать беспорядок и поддерживать опрятное пространство.

Сделайте уборку частью своего распорядка дня

Вероятно, у вас есть свой распорядок, который состоит из ухода за кожей и чистки зубов. Так, почему бы не добавить в него пункт с небольшим наведением порядка в комнате.

Независимо от того, то ли свитшот, который вы носили, или блеск для губ, который лежит не там, где всегда, лучше уделить немного времени, чтобы вернуть эти вещи на их места.

По словам профессионального организатора, добавление этой маленькой привычки может привести к большим изменениям.

Это предотвращает накопление кучи вещей, повышает вашу выносливость для уборки и улучшает вашу способность к организации – и все это помогает быстро находить вещи, когда вам необходимо,

– объясняет специалист.



Сделайте уборку частью своего распорядка дня / Фото Unsplash

Запланируйте уборку

У всех каждый день есть много дел, но планирование времени, чтобы убрать свою спальню, может стать тем изменением, которое вам нужно. Хотя эксперты рекомендуют ежедневно выполнять быструю уборку, например, наводить порядок на тумбочке, однако все же сложный беспорядок требует другого и более тщательного подхода.

Прекратите складывать одежду на полу

У вас на полу спальни куча одежды? Или же вещи наброшены на стул, вместо того, чтобы должным образом храниться в шкафу или ящиках? Такой беспорядок точно создает захламленный вид.

Просто наличие специального места для стирки может иметь большое значение. Поэтому лучше приобрести качественную корзину именно для вашей спальни. Держите его в своем шкафу, если у вас есть место, или выберите такой, который гармонично впишется в вашу схему декора. И если вам трудно понять, что делать со всей поношенной, но не грязной одеждой, смело приобретайте еще одну корзину именно для этой цели.