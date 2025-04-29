Не только для пола: 5 неожиданных способов использовать швабру для уборки дома

У большинства из нас есть представление, что шварба нужна только для мытья полов. На самом деле, этот удобный инструмент также можно использовать для очистки других поверхностей, о которых мы могли и не догадываться.

Профессиональные эксперты по уборке рассказали, как максимально эффективно использовать швабру дома, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Где еще можно применить шварбу

Используйте швабру для мытья ванны

Для тех, кому трудно наклоняться или когда места вокруг ванны мало, швабра может стать отличной альтернативой ручной уборке.

Паровая швабра с ручной насадкой лучше всего подходит для ванн, а микрофибровая насадка поможет аккуратно и тщательно почистить края и дно ванны.

Обязательно следует выбирать насадку, безопасную для поверхности ванны, чтобы избежать царапин или повреждений.

Мытье окон

Швабры также облегчают мытье окон и стеклянных дверей, особенно в труднодоступных местах. Они помогут создать идеальную чистоту без разводов как на внутренних, так и на внешних окнах. Следует использовать средство, безопасное для стекла, чтобы убрать отпечатки пальцев и разводы.

Удаление пыли с потолка

Среди зон в комнатах, которые мы часто забываем убирать, лидирует потолок. Вместо того, чтобы балансировать на лестнице или стульях, можно использовать швабру, чтобы добраться до высоких мест.

Плоская микрофибровая швабра прекрасно собирает пыль и паутину в труднодоступных углах. Нужно слегка опрыскать насадку раствором для уборки или водой и аккуратно пройтись по поверхности.

Нельзя слишком смачивать швабру, особенно при очистке гипсокартона или пористых поверхностей, чтобы вода не затекала в стыки. Стоит избегать также агрессивных химикатов и отбеливателей на окрашенных стенах.

Кроме того, не следует использовать ту же насадку, которой убирали ванную, для кухни или гостиной.

Очистка плинтусов

Влажной шваброй можно провести по плинтусам, чтобы убрать пыль и грязь без необходимости становиться на колени или тереть вручную.

Это не заменит полноценное ручное мытье, но идеально подходит для поддержания чистоты между генеральными уборками.

Используйте швабру, чтобы вытереть грязь и пыль с плинтусов / Фото HUX London

Уборка пыли со стен

Швабра поможет быстро и эффективно убрать пыль со стен. Надо накрыть сухую губчатую швабру хлопчатобумажной тряпкой и протереть стены сверху вниз. Стоит заменять тряпку, когда она будет становиться грязной, и продолжать процесс, пока поверхность не будет чистой.

Но важно помнить: нельзя использовать мокрую швабру для сухих стен и сухую швабру для влажных - это только размажет грязь.