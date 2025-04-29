Професійні експерти з прибирання розповіли, як максимально ефективно використовувати швабру вдома, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Де ще можна застосувати шварбу

Використовуйте швабру для миття ванни

Для тих, кому важко нахилятися або коли місця навколо ванни обмаль, швабра може стати чудовою альтернативою ручному прибиранню.

Парова швабра з ручною насадкою найкраще підходить для ванн, а мікрофіброва насадка допоможе акуратно і ретельно почистити краї та дно ванни.

Обов'язково слід обирати насадку, безпечну для поверхні ванни, щоб уникнути подряпин чи пошкоджень.

Миття вікон

Швабри також полегшують миття вікон та скляних дверей, особливо у важкодоступних місцях. Вони допоможуть створити ідеальну чистоту без розводів як на внутрішніх, так і на зовнішніх вікнах. Слід використовувати засіб, безпечний для скла, щоб прибрати відбитки пальців та розводи.

Видалення пилу зі стелі

Серед зон у кімнатах, які ми часто забуваємо прибирати, лідирує стеля. Замість того, щоб балансувати на драбині чи стільцях, можна використати швабру, щоб дістатися до високих місць.

Плоска мікрофіброва швабра чудово збирає пил і павутиння у важкодоступних кутах. Потрібно злегка обприскати насадку розчином для прибирання або водою і акуратно пройтися по поверхні.

Не можна надто змочувати швабру, особливо при очищенні гіпсокартону або пористих поверхонь, щоб вода не затікала у стики. Варто уникати також агресивних хімікатів і відбілювачів на пофарбованих стінах.

Крім того, не слід використовувати ту саму насадку, якою прибирали ванну, для кухні або вітальні.

Очищення плінтусів

Вологою шваброю можна провести по плінтусах, щоб прибрати пил і бруд без необхідності ставати на коліна чи терти вручну.

Це не замінить повноцінне ручне миття, але ідеально підходить для підтримки чистоти між генеральними прибираннями.

Використовуйте швабру, щоб витерти бруд і пил з плінтусів / Фото HUX London

Прибирання пилу зі стін

Швабра допоможе швидко та ефективно прибрати пил зі стін. Треба накрити суху губчасту швабру бавовняною ганчіркою і протерти стіни зверху вниз. Варто замінювати ганчірку, коли вона ставатиме брудною, і продовжувати процес, доки поверхня не буде чистою.

Але важливо пам'ятати: не можна використовувати мокру швабру для сухих стін і суху швабру для вологих — це тільки розмаже бруд.