Гарантированно стильное и комфортное пространство: советы, как обустроить маленький балкон

Те, кто имеют балконы в своих домах, однозначно хотели бы их красиво обустроить и, чтобы там не было ничего лишнего. Главное, что стоит запомнить, что на маленьких балконах следует забыть о громоздких уличных столиках и массивных креслах.

24 Канал расскажет, что стоит учесть, чтобы обустроить маленький балкон.

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Советы по обустройству маленького балкона

Чтобы максимально использовать доступное пространство на вашем небольшом балконе или террасе, важно выбрать правильную уличную мебель.

Чтобы максимизировать свободное пространство на вашем маленьком балконе, подумайте о выборе компактной или модульной уличной мебели. Раскладные столы – отличный выбор. Кроме того, установка скамейки или шезлонга, которые можно адаптировать к различным функциям – например, полежать для загара, сидеть для дружеских встреч с друзьями или семьей – может еще больше повысить комфорт вашего пространства на открытом воздухе.

Если в вашем пространстве не хватает зелени, подумайте о том, чтобы использовать балкон для высадки разнообразных растений. Кашпо, цветочные горшки и подвесные кашпо занимают минимум места, одновременно улучшая окружающую среду. Чтобы создать на балконе биоразнообразие и повысить его эстетическую привлекательность, отдайте предпочтение цветущим растениям или вечнозеленой листве. Экспериментируя с цветами и периодами цветения, вы сможете наслаждаться ярким и привлекательным балконом в течение всего года.

Для оптимизации пространства эффективным подходом является внедрение практичных, модульных и многофункциональных систем хранения. Отдавайте предпочтение мебели с отсеками для хранения, например, скамейкам или столам, а также выбирайте складные стулья или диваны для удобного хранения вещей.



Освещение играет важную роль в обустройстве балкона / Фото Unsplash

Последним шагом для эффективного декорирования маленького балкона является освещение. Такие варианты, как свечи, гирлянды и солнечные лампы, идеально подходят для освещения вашего открытого пространства в вечернее время. Стратегически разместив несколько осветительных элементов по всей площади, вы можете создать теплую и уютную атмосферу, которая улучшит общую атмосферу вашего балкона.

