Есть несколько вещей, которые точно сделают дом незабываемым. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой homes and gardens.

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Вещи, которые сделают дом незабываемым

Проектируя дом, запоминающийся, важно понимать, что универсальной формулы не существует. Элементы, которые способствуют уникальности дома, могут отличаться от человека к человеку. Важно отметить, что запоминающееся не равно максимализму. На самом деле, минималистичный дизайн может быть столь же захватывающим, если он выполнен с умением.

Экзотические настенные фотообои на стену предлагают прекрасную возможность создать волшебные и незабываемые интерьеры.

Цвет – один из самых эффективных средств мгновенного воздействия на помещение. Сочетание контрастных цветов в одном пространстве может мгновенно привлечь внимание. Подбирая яркую палитру для красочной комнаты, можно сочетать тона, расположенных друг напротив друга, например, сочетание персикового и зеленого.

Создайте выразительный потолок

Потолки долгое время оставались без внимания, но сейчас их "открывают" как пятую стену. Многие дизайнеры пользуются этой возможностью, чтобы использовать потолок как полотно для креативных эффектов краски.

Независимо от того, будут ли они сочетаться с яркими стенами в максималистском интерьере, или использоваться для создания яркого акцента в нейтральном пространстве, концепции декоративных потолков – отличный способ сделать дом более запоминающимся.



Можно создать выразительный потолок / Фото CM Natural Designs



Независимо от того, это большая картина над диваном, или их коллекция на стене, тщательно подобранные произведения искусства – хорошо обрамленные и расположенные – могут сделать комнату более запоминающейся.