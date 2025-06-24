Эксперты по уборке поделились, какие вещи они не рекомендуют покупать для дома. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на martha stewart.

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Что специалисты не размещают в своих домах

Подушки с несъемными чехлами

Желательно избегать подушек с несъемными чехлами. Они ограничивают возможность проведения комплексной уборки, тем самым затрудняя удаление пролитой жидкости, крошек и тому подобное.



Лучше выбирать подушки со сменными чехлами / Фото Unsplash

Ткань букле

Букле – это модная ткань, которую часто выбирают для обивки диванов или стульев в своих домах. Однако эксперты не рекомендуют ее использовать из практических соображений.

Они советуют избегать обивки из букле, поскольку петельная текстура пряжи склонна к зацепкам и затрудняет точечную чистку без риска повреждения плетения. Кроме того, букле быстро впитывает пролитую жидкость, что может привести к появлению стойких пятен.

Белая обивка

Белая обивка может улучшить атмосферу пространства, создавая легкую и привлекательную атмосферу. Однако это может быть не самым практичным вариантом, особенно в домах, где много движения. Как отмечают специалисты, хотя легкие ткани являются визуально привлекательными, на них легко заметить грязь, шерсть домашних животных и пятна.

Стеклянные или зеркальные столы

Стеклянные или зеркальные столы могут подчеркнуть изысканность вашей столовой или гостиной, однако они нуждаются в регулярном уходе, чтобы сохранить свой блеск. Если частая чистка для удаления отпечатков пальцев и пятен вам не нравится, подумайте о матовом покрытии.