Експерти з прибирання поділилися, які речі вони не рекомендують купувати для дому. Про це пише 24 Канал з посиланням на martha stewart.

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Що фахівці не розміщують у своїх оселях

Подушки з незнімними чохлами

Бажано уникати подушок з незнімними чохлами. Вони обмежують можливість проведення комплексного прибирання, тим самим ускладнюючи видалення пролитої рідини, крихт тощо.



Краще обирати подушки із змінними чохлами / Фото Unsplash

Тканина букле

Букле – це модна тканина, яку часто обирають для оббивки диванів чи стільців у своїх домівках. Однак експерти не рекомендують її використовувати з практичних міркувань.

Вони радять уникати оббивки з букле, оскільки петельна текстура пряжі схильна до зачіпок і ускладнює точкове чищення без ризику пошкодження плетіння. Крім того, букле швидко вбирає пролиту рідину, що може призвести до появи стійких плям.

Біла оббивка

Біла оббивка може покращити атмосферу простору, створюючи легку та привабливу атмосферу. Однак це може бути не найпрактичнішим варіантом, особливо в будинках, де багато руху. Як зазначають фахівці, хоча легкі тканини є візуально привабливими, на них легко помітити бруд, шерсть домашніх тварин і плями.

Скляні або дзеркальні столи

Скляні або дзеркальні столи можуть підкреслити вишуканість вашої їдальні або вітальні, проте вони потребують регулярного догляду, щоб зберегти свій блиск. Якщо часте чищення для видалення відбитків пальців і плям вам не подобається, подумайте про матове покриття.