Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.

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Самые распространенные ошибки в декорировании

Специалисты отмечают, что "отделка наших домов – это, в определенном смысле, наивысшая форма заботы о себе", поэтому этому нужно уделить внимание.

Мебель не помещается в комнате

Нередко владельцы недвижимости не уделяют достаточно внимания измерению мебели перед ее приобретением. Эксперт подчеркивает, что точные замеры имеют важное значение, чтобы избежать появления в вашем пространстве предметов, которые не соответствуют размерам комнаты.

Когда мебель слишком мала, домовладельцы пытаются компенсировать это добавлением большего количества вещей, что может привести к впечатлению захламленности. Поэтому, лучше с самого начала учитывать это и придерживаться правильных пропорций мебели в пространстве.



Стоит учитывать измерения мебели, чтобы все имело гармоничный вид в комнате / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Комнаты выглядят несолидарными

Владельцы домов склонны сосредотачиваться на одном пространстве за раз, а не рассматривать свой дом как единое целое,

– говорят специалисты.

Именно поэтому комнаты могут иметь несогласованный вид.

Дом кажется безликим

Многие помещения часто имеют "стерильный" вид и им не хватает чего-то персонализированного, того что отражает тех, кто там проживает. Домовладельцы часто полагаются на стандартные варианты мебели, доступные в магазинах и каталогах, не обращая внимания на важные детали, которые могут наполнить их пространство характером.

Эксперты рекомендуют добавить два-три персонализированных элемента, чтобы подчеркнуть уникальность дома. Это могут быть оригинальные произведения искусства, сувениры из путешествий, антикварная и винтажная мебель.