Чтобы был стильным и функциональным: как обустроить прихожую в доме

Легко забыть, что прихожая - это комната. На самом деле это важное пространство, поэтому не стоит забывать, что оно задает тон остальному дому.

Есть несколько интересных идей, которые помогут, когда дело доходит до дизайна и обустройства этого пространства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на house beautiful і house and garden.

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Как обустроить прихожую

Создайте иллюзию пространства

Зеркало в прихожей расширит пространство за счет максимального освещения. Зеркала отражают свет, благодаря чему пространство может показаться шире и светлее, а также даст возможность еще раз проверить свой внешний вид, прежде чем выйти из дома.

Переосмыслите свой подход к дизайну

Занимаясь перепланировкой прихожей, думайте об этом пространстве так же, как о любой другой комнате. Это не просто переходная зона, где можно повесить пальто – прихожая, как и любая другая комната, выигрывает от продуманного использования краски, смягчающих ковров и дорожек, настенного искусства и аксессуаров.

Максимально продумывайте место для хранилища

Когда дело доходит до хранения в прихожей, многие выбирают низкие скамейки или настенные уголки. Если же ваша прихожая достаточно широкая, нет никаких причин, почему бы вам не выбрать более функциональную мебель, например хороший комод.

Создайте последовательный поток цвета

Можно выбирать оттенки в пределах одной цветовой группы, чтобы создать последовательный поток от комнаты к комнате. Например, на фото бледно-мятный зеленый с белым используется в узкой прихожей, делая его светлым и просторным, и он идеально дополняет темный темно-зеленый цвет в соседней гостиной.



Стоит уделить внимание выбору соответственно цвета / Фото YesColours

Максимально используйте пространство на стене

Сохраняйте пол в коридоре без загромождения, вместо этого используйте пространство на стене. Разместив там крючки, вы можете развешивать пальто, шляпы, сумки и тому подобное.

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В общем, поскольку коридоры, как правило, узкие, стены являются важной особенностью. Выберите теплый цвет краски, чтобы придать пространству характера. Также подумайте о добавлении настенных светильников для более мягкого света, чем то, которое может обеспечить верхний свет.

Это также прекрасное место для демонстрации искусства. Если у вас достаточно места, подумайте о столике в прихожую, или консольный столик , который может обеспечить место для ключей, ваз с цветами, лампы или других декоративных предметов.

Наконец, хранения в коридоре является абсолютно ключевым, если вы хотите поддерживать порядок. Прихожие всегда загромождены обувью, сумками, зонтиками, пальто и другой атрибутикой.

Скамейка со встроенным снизу местом для хранения может быть отличным выбором, тогда как настенное хранение или простой ряд крючков могут хорошо "работать" в небольших помещениях. Если же у вас есть немного больше места в этом пространстве, вешалка или шкаф могут выглядеть довольно изысканно.