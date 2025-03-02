Веранда Энн Хэтэуэй в стиле 1970-х годов: дизайнеры в восторге от стиля актрисы

Энн Хэтэуэй изящно обустроила свой внутренний дворик. Эксперты говорят, что это настоящий мастер-класс по интеграции трендовых узоров с замыслом.

Картать мебель на террасе актрисы воплощают актуальную тенденцию, что обращается к прошлым эпохам, предлагая утонченный подход к оформлению открытого пространства, передает 24 Канал с ссылкой на Homes and gardens.

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Терраса актрисы Энн Хэтэуэй

Внутренний дворик Энн Хэтэуэй – это отличный пример оформления экстерьера с помощью цвета и узоров. На ее веранде расположены два одинаковых плетеных софа с клетчатыми чехлами и полосатыми подушками. Яркие клетчатые чехлы создают идеальный контраст с серым камнем террасы и окружающей зеленью., придавая просторное уют и гостеприимство. Круглый деревянный столик Энн объединяет натуральные материалы и изящный дизайн.

Как оформила внутренний дворик актриса: смотрите фото

Декор с клетчатыми узорами стал трендом еще в начале 2024 года, ведь он вписывается в общую тенденцию к ретро- и ностальгическим интерьерам. В современном мире, где тренды меняются молниеносно, люди все чаще обращаются к классическим мотивам как к символу комфорта и долговечности.

Клетчатые чехлы на диванах Энн имеют свежий и современный, а не традиционный вид. Четкие линии узора ярко контрастируют с природными формами окружающей среды, создавая зрительно привлекательное сочетание. А цветовое решение– красный и синий– еще больше подчеркивает этот эффект.