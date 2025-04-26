Как сочетать цвет стен и пола, чтобы комната имела изысканный вид

Все хозяева всегда пытаются красиво обустроить комнаты в своем доме, поэтому обращают внимание на мельчайшие детали. И без преувеличений то, что действительно объединяет все вместе, – это сочетание цветов, которые гармонично "работают", создавая идеальный вид и ощущение.

В частности, домовладельцы задумываются, как подобрать цвет стен и пола. Как это правильно сделать рассказали в @blink.design и salvatori, пишет 24 Канал.

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Как сочетать цвета пола и стен

Выбор идеального цвета стен в соответствии с полом может повлиять на общую эстетику вашего пространства.

Дизайнер рассказала об эффективных комбинации цветов пола и стен для помещения.

светлое дерево с нейтральными оттенками стен,

натуральное дерево в сочетании с естественными оттенками стен,

ненасыщенное дерево с пастельными оттенками стен,

темное дерево с винным оттенком стен,

Добавим что существует ряд основных правил, которыми нельзя пренебрегать. Так, для каждой комнаты необходимо учитывать 3 параметра:

Размеры,

Освещение,

Использование по назначению.



Есть 3 фактора, которыми нельзя пренебрегать при выборе цветов стен и пола / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Первым и основным аспектом, который следует учитывать, является размер комнаты. Для комнат меньшего размера нужны покрытия, которые увеличивают размер среды. В этом случае рекомендуется использовать светлые тона как на полу, так и на стенах.

С другой стороны, в случае большой комнаты светлые стены могут сделать окружение строгим или суровым. Контраст с темно-серым полом может обеспечить приятный баланс и создать более уютную атмосферу.

Кроме размера комнаты, на сочетание пола и стен в значительной степени влияет освещение комнаты.

Поэтому, пространство, которое плохо освещено, особенно если нет естественного света, бесспорно выигрывает от яркости, которую может принести более светлая палитра цветов. В таком случае лучшим выбором станет сочетание светлых цветов для пола и стены.

Когда же комната, которую нужно оформить, имеет достаточно источника естественного света, даже если она небольшая, можно, конечно, быть более смелым с темными цветами, чтобы создать более необычный стиль.

Третье важное правило при выборе стен и пола заключается в том, чтобы всегда учитывать целевое использование комнаты, ведь одни цвета сохраняют способность расслаблять, другие же стимулируют сосредоточенность и бодрость.

Значительные контрасты между стенами и полом с яркими цветами идеально подходят для тех зон дома, где активное ежедневное движение: гостиной и кухни. Для зон, предназначенных для отдыха и расслабления, таких как спальня и ванная комната, лучшим выбором являются мягкие контрасты с нейтральными цветами или гармоничное сочетание "тон в тон".