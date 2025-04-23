Так, выбор правильного оттенка для коридора может быть непростой задачей, особенно если это пространство с ограниченным естественным освещением. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на hue and hammer.
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Как выбрать цвет стен в коридоре
Подбирая цвета краски для коридора, важно учитывать цвета, которые дополняют смежные комнаты. Такой подход поможет создать целостный поток во всем доме.
Факторы, которые следует учитывать при выборе цвета краски для стен
Выбирая правильный цвет краски для этой зоны, следует учесть такие факторы, как освещение, размер комнаты и смежные помещения.
Естественный свет может изменить вид цветов, поэтому тестируйте образцы в различных условиях освещения. Если ваш коридор узкий, светлые цвета могут сделать пространство более открытым. Сочетание цвета коридора со смежными комнатами обеспечит единый поток во всем доме.
Стоит учитывать несколько факторов при выборе цвета в коридоре / Фото Little Greene
Выбор краски для этого пространства во многом зависит от общего настроения, который вы хотите создать. Например:
- Нейтральные цвета, такие как теплый бежевый, серо-коричневый и кремовый, успокаивают и могут легко объединить отдельные комнаты.
- Яркие цвета такие как, такие как белый, освещают пространство и делают его большим, чем оно есть на самом деле. Цвета белой краски идеально подходят для коридоров, которые обычно плохо освещены днем, и могут предложить хороший контраст, если у вас есть входные двери из темного дерева или произведения искусства, которые можно повесить на стены.
- Темно-синие и похожие темные цвета добавляют интересную глубину жилому пространству, удлиняя коридор.
- Бледно-голубой цвет хорошо подходит для придания нотки спокойствия и умиротворения. Он создает ощущение открытого, безоблачного неба, но не слишком подавляет.
- Коралл стал популярным в последние годы как способ добавить уникальный, персиковый вид, чтобы поднять настроение. Это также отличный способ увеличить ваш коридор.