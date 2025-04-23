Так, выбор правильного оттенка для коридора может быть непростой задачей, особенно если это пространство с ограниченным естественным освещением. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на hue and hammer.

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Как выбрать цвет стен в коридоре

Подбирая цвета краски для коридора, важно учитывать цвета, которые дополняют смежные комнаты. Такой подход поможет создать целостный поток во всем доме.

Факторы, которые следует учитывать при выборе цвета краски для стен

Выбирая правильный цвет краски для этой зоны, следует учесть такие факторы, как освещение, размер комнаты и смежные помещения.

Естественный свет может изменить вид цветов, поэтому тестируйте образцы в различных условиях освещения. Если ваш коридор узкий, светлые цвета могут сделать пространство более открытым. Сочетание цвета коридора со смежными комнатами обеспечит единый поток во всем доме.



Стоит учитывать несколько факторов при выборе цвета в коридоре / Фото Little Greene

Выбор краски для этого пространства во многом зависит от общего настроения, который вы хотите создать. Например: