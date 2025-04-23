Так, вибір правильного відтінку для коридору може бути непростим завданням, особливо якщо цей простір з обмеженим природним освітленням. Про це пише 24 Канал з посиланням на hue and hammer.

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Як вибрати колір стін у коридорі

Підбираючи кольори фарби для коридору, важливо враховувати кольори, які доповнюють суміжні кімнати. Такий підхід допоможе створити цілісний потік у всьому будинку.

Фактори, які слід враховувати при виборі кольору фарби для стін

Вибираючи правильний колір фарби для цієї зони, слід врахувати такі фактори, як освітлення, розмір кімнати та суміжні приміщення.

Природне світло може змінити вигляд кольорів, тому тестуйте зразки в різних умовах освітлення. Якщо ваш коридор вузький, світлі кольори можуть зробити простір більш відкритим. Поєднання кольору коридору з суміжними кімнатами забезпечить єдиний потік у всьому будинку.



Варто враховувати декілька факторів під час вибору кольору в коридорі / Фото Little Greene

Вибір фарби для цього простору багато в чому залежить від загального настрою, який ви хочете створити. Наприклад: