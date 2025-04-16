Один простой элемент спасет кухонную столешницу от дешевого вида

Неправильное сочетание фартука со столешницей может сделать последнюю дешевой на вид и неуместной. Поэтому следует выбирать кухонный фартук, который вписывается в общий дизайн, в частности визуальный мотив, заложенный в столешнице.

Дизайн – ключевой и определяющий фактор при выборе фартука и столешницы. Оба элемента доступны во множестве вариантов - плитка, камень, бетон, сталь, стекло. Независимо от выбранного материала, важно подобрать правильное сочетание цветов, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как совместить фартук и столешницу

Часто определенные типы фартука лучше подходят к конкретным материалам столешницы благодаря цвету, текстуре и составу. Например, классический фартук из плитки "метро" прекрасно сочетается с мраморной или кварцевой столешницей, ведь не отвлекает внимание от красоты камня.

Чтобы создать непрерывный дизайн на кухне, рассмотрите фартук того же цвета, что и столешница, или даже изготовлен из того же материала. Продолжение визуального стиля столешницы на фартук – это современное дизайнерское решение, которое создает ощущение единства пространства. К тому же это имеет роскошный вид, ведь больше поверхности покрыто элегантным камнем. Такой подход также добавляет фартуку текстурности, что является большой тенденцией 2025 года.

Подберите фартук, который будет дополнять кухонную столешницу / Фото Shutterstock

Если у вас белая столешница, которая сочетается с белыми шкафчиками, и вы хотите чего-то неожиданного – фартук станет прекрасной возможностью добавить цвета. Это поможет сохранить изысканность интерьера, не делая его слишком однообразным или скучным. Ориентируйтесь на узоры и оттенки столешницы. Например, если на столешнице есть синие или зеленые прожилки – подберите фартук в подобных холодных тонах. Это особенно уместно для пространств, где хочется добавить растительности или создать атмосферу морского отдыха.