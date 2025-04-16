Один простой элемент спасет кухонную столешницу от дешевого вида
- Кухонный фартук должен сочетаться со столешницей по цвету, текстуре и материалу.
- Гармоничная комбинация фартука и столешницы поможет избежать дешевого вида кухни.
Неправильное сочетание фартука со столешницей может сделать последнюю дешевой на вид и неуместной. Поэтому следует выбирать кухонный фартук, который вписывается в общий дизайн, в частности визуальный мотив, заложенный в столешнице.
Дизайн – ключевой и определяющий фактор при выборе фартука и столешницы. Оба элемента доступны во множестве вариантов - плитка, камень, бетон, сталь, стекло. Независимо от выбранного материала, важно подобрать правильное сочетание цветов, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.
Смотрите также 4 причины, почему ваши кухонные шкафы всегда загромождены
Как совместить фартук и столешницу
Часто определенные типы фартука лучше подходят к конкретным материалам столешницы благодаря цвету, текстуре и составу. Например, классический фартук из плитки "метро" прекрасно сочетается с мраморной или кварцевой столешницей, ведь не отвлекает внимание от красоты камня.
Чтобы создать непрерывный дизайн на кухне, рассмотрите фартук того же цвета, что и столешница, или даже изготовлен из того же материала. Продолжение визуального стиля столешницы на фартук – это современное дизайнерское решение, которое создает ощущение единства пространства. К тому же это имеет роскошный вид, ведь больше поверхности покрыто элегантным камнем. Такой подход также добавляет фартуку текстурности, что является большой тенденцией 2025 года.
Если у вас белая столешница, которая сочетается с белыми шкафчиками, и вы хотите чего-то неожиданного – фартук станет прекрасной возможностью добавить цвета. Это поможет сохранить изысканность интерьера, не делая его слишком однообразным или скучным. Ориентируйтесь на узоры и оттенки столешницы. Например, если на столешнице есть синие или зеленые прожилки – подберите фартук в подобных холодных тонах. Это особенно уместно для пространств, где хочется добавить растительности или создать атмосферу морского отдыха.