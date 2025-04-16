Дизайн – ключовий та визначальний фактор при виборі фартуха та стільниці. Обидва елементи доступні в безлічі варіантів — плитка, камінь, бетон, сталь, скло. Незалежно від обраного матеріалу, важливо підібрати правильне поєднання кольорів, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як поєднати фартух і стільницю

Часто певні типи фартуха краще пасують до конкретних матеріалів стільниці завдяки кольору, текстурі та складу. Наприклад, класичний фартух із плитки "метро" чудово поєднується з мармуровою чи кварцовою стільницею, адже не відволікає увагу від краси каменю.

Щоб створити безперервний дизайн на кухні, розгляньте фартух того ж кольору, що й стільниця, або навіть виготовлений з того ж матеріалу. Продовження візуального стилю стільниці на фартух – це сучасне дизайнерське рішення, яке створює відчуття єдності простору. До того ж це має розкішний вигляд, адже більше поверхні покрите елегантним каменем. Такий підхід також додає фартуху текстурності, що є великою тенденцією 2025 року.

Підберіть фартух, який доповнюватиме кухонну стільницю / Фото Shutterstock

Якщо у вас біла стільниця, яка поєднується з білими шафками, і ви хочете чогось несподіваного – фартух стане чудовою нагодою додати кольору. Це допоможе зберегти вишуканість інтер'єру, не роблячи його надто одноманітним або нудним. Орієнтуйтеся на візерунки та відтінки стільниці. Наприклад, якщо на стільниці є сині або зелені прожилки – підберіть фартух у подібних холодних тонах. Це особливо доречно для просторів, де хочеться додати рослинності або створити атмосферу морського відпочинку.