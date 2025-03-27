Как повесить шторы, чтобы они выглядели дорого: два важных совета

Декорирование окон является одним из самых быстрых способов улучшить вид пространства. Есть несколько способов, как сделать шторы дороже на вид.

Советы, как сделать шторы дороже, можно разделить на несколько категорий: размещение штор и оборудование, с помощью которого их вешают, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как правильно повесить шторы

Хозяева могут нечаянно сделать свои шторы дешевле на вид, неправильно их разместив.

На первый взгляд, может казаться, что шторы должны быть достаточно большими, чтобы покрыть окна. Впрочем, если повесить шторы так, чтобы они слишком тесно окружали окно, это может сделать всю комнату маленькой и удешевить вид занавесей. Вместо этого нужно размещать шторы высоко на стене - чем ближе к потолку, тем лучше. Это позволит пропускать больше естественного света и создаст иллюзию роскошных, больших окон. От потолка до верхней части штор должно быть примерно 10 – 15 сантиметров.

Стоит выбирать занавеси, которые достаточно длинные, чтобы едва касаться пола / Фото PawelKacperek / Shutterstock

Кроме правильного размещения на вид штор влияет оборудование для их подвешивания.

Прежде всего, нужно выбрать правильно подобранную штангу для штор. Штанга, которая слишком мала для окна, визуально сузит его. Чтобы шторы казались шире, следует купить штангу, которая значительно больше окна. Надо обеспечить по крайней мере 30 сантиметров пространства с обеих сторон окна, когда шторы открыты.