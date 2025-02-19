Чтобы маленькое помещение казалось большим, чем есть на самом деле, нужно правильно повесить шторы. Эксперты подсказали четыре хитрые трюки, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Как визуально увеличить гостиную

Прежде всего, дизайнеры советуют выбирать шторы до пола. Тогда потолок будет казаться выше, а сама комната – просторнее.

Длинные шторы возвышают комнату / Фото Future PLC / Moon Ray

Для маленькой гостиной больше всего подойдут шторы из легких материалов, которые позволят свету проникать в комнату. Это может быть вуаль или лен. Естественное освещение визуально расширит помещение и придаст ему стиля.

Для маленьких помещений следует выбирать шторы из легких материалов / Фото Future PLC / James French

При выборе цвета штор для вашей гостиной следует помнить, что темные оттенки уменьшают пространство, а светлые оттенки – расширяют. Дизайнеры советуют избегать таких цветов, как темно-синий и антрацит в пользу белого, бледно-голубого, шалфейного, бежевого и серого.

Темные оттенки сделают гостиную тесной, а светлые, наоборот, просторной / Фото Future PLC / Polly Wreford

Один из самых распространенных стереотипов относительно маленьких пространств – это то, что в них нельзя использовать узоры. На самом деле, это не так. Есть несколько узоров, которые особенно хорошо подходят для небольших гостиных, но лучшими и самыми популярными являются полосы.

Лучше всего для гостиных небольшого размера подойдут шторы в полоску / Фото Future PLC / Polly Wreford