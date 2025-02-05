Вешать или складывать: какой лучший способ хранить всю вашу одежду

Когда дело доходит до упорядочивания одежды, независимо от того, приобрели ли вы недавно новые джинсы или обновили гардероб, всегда возникает вопрос, стоит ли складывать одежду и хранить ее в комоде, или уместнее повесить в шкафу.

На самом деле здесь все зависит от ситуации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на marthastewart.

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Что сложить и что повесить зависит от нескольких факторов, в частности от того, сколько места в ваших шкафах и комодах, какие ваши личные привычки, а также какой это тип одежды и из каких типов ткани он изготовлен.

Вещи, которые всегда нужно вешать

Свободные и гладкие ткани. Все, что сделано из шелка, шифона или других похожих материалов – как правило, платья или блузы – нужно повесить.

Все, что сделано из шелка, шифона или других похожих материалов – как правило, платья или блузы – нужно повесить. Льняные вещи. Лен известен тем, что мнется, поэтому гораздо лучше повесить любые вещи из такого материала в шкаф. Развешивание льняных вещей предотвращает ненужные морщины.

Лен известен тем, что мнется, поэтому гораздо лучше повесить любые вещи из такого материала в шкаф. Развешивание льняных вещей предотвращает ненужные морщины. Брюки. Хотя джинсы необязательно вешать в шкаф, но обязательно стоит повесить все остальные штаны. Специалисты говорят, что платья и повседневные брюки всегда должны висеть.

Хотя джинсы необязательно вешать в шкаф, но обязательно стоит повесить все остальные штаны. Специалисты говорят, что платья и повседневные брюки всегда должны висеть. Блузки. Если вы не хотите, чтобы ваши изысканные блузки были смяты и в морщинах, обязательно держите их на вешалке.

Если вы не хотите, чтобы ваши изысканные блузки были смяты и в морщинах, обязательно держите их на вешалке. Пиджаки. Это более массивные вещи и если вы попытаетесь их сложить и положить в комод, это не только повлечет морщины, но и заберет значительную часть места в этом пространстве. В общем, любые куртки следует развешивать. Так, независимо от того, какого типа – блейзеры, джинсовые пиджаки, верхняя одежда – все они слишком громоздкие, чтобы их складывать.

Это более массивные вещи и если вы попытаетесь их сложить и положить в комод, это не только повлечет морщины, но и заберет значительную часть места в этом пространстве. В общем, любые куртки следует развешивать. Так, независимо от того, какого типа – блейзеры, джинсовые пиджаки, верхняя одежда – все они слишком громоздкие, чтобы их складывать. Платья. Большинство, хотя и не все, платьев всегда нужно развешивать. Исключение составляют тяжелые свитера или любые тяжелые платья. Когда их повесить, они могут растянуться.



Есть вещи, которые всегда стоит вешать в шкаф / Фото Unsplash (Huy Nguyen)

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Вещи, которые всегда складываются

Свитера . Лучше их складывать, чтобы сохранить их структурную целостность. Так, массивные свитера, как правило, следует складывать, чтобы также сэкономить место в вашем шкафу.

. Лучше их складывать, чтобы сохранить их структурную целостность. Так, массивные свитера, как правило, следует складывать, чтобы также сэкономить место в вашем шкафу. Одежда для спорта. Штаны для йоги, спортивные топы, спортивная одежда – все, что вы оденете в спортзал, лучше складывать. Это лучший вариант, ведь на вешалке они могут растягиваться.

Штаны для йоги, спортивные топы, спортивная одежда – все, что вы оденете в спортзал, лучше складывать. Это лучший вариант, ведь на вешалке они могут растягиваться. Шорты. Хотя вам не обязательно складывать шорты, но на самом деле нет никаких причин их вешать, поэтому их, наверное, лучше было бы сложить.

Вещи, которые можно как повесить, так и сложить

С другой стороны, некоторые предметы одежды можно и сложить и повесить, в зависимости от пространства и личных предпочтений.