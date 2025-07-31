Не обязательно тратить много времени или денег, чтобы ваш дом имел более уютный вид. Иногда достаточно нескольких простых изменений, чтобы создать приятную атмосферу.

Об этом пище 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Как сделать дом чище и уютнее?

Ваш дом – это место для отдыха и комфорта, поэтому важно поддерживать в нем спокойствие и гармонию. Один из самых простых и эффективных способов достичь этого – убрать из гостиной лишние вещи, которые загромождают пространство и которым там не место.



Стоит регулярно убирать в доме / Фото Unsplash

Ничто так быстро не оживляет интерьер, как свежие цветы. Они могут быть из вашего сада или купленные в магазине – в любом случае эффект будет впечатляющим. Чтобы освежить несколько зон в доме, приобретите больший букет и распределите его на несколько меньших композиций для разных комнат.

Беспорядок может создавать ощущение хаоса, но вместо того, чтобы разбирать переполненные ящики или шкафы, начните с уборки видимых поверхностей. Очистите столы, столешницы и полки от ненужных предметов – это мгновенно сделает ваш дом опрятным и просторным.