Об этом пище 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Смотрите также Вы держите эти вещи "на всякий случай", но организаторы советуют выбросить: что именно

Как сделать дом чище и уютнее?

Ваш дом – это место для отдыха и комфорта, поэтому важно поддерживать в нем спокойствие и гармонию. Один из самых простых и эффективных способов достичь этого – убрать из гостиной лишние вещи, которые загромождают пространство и которым там не место.



Стоит регулярно убирать в доме / Фото Unsplash

Ничто так быстро не оживляет интерьер, как свежие цветы. Они могут быть из вашего сада или купленные в магазине – в любом случае эффект будет впечатляющим. Чтобы освежить несколько зон в доме, приобретите больший букет и распределите его на несколько меньших композиций для разных комнат.

Беспорядок может создавать ощущение хаоса, но вместо того, чтобы разбирать переполненные ящики или шкафы, начните с уборки видимых поверхностей. Очистите столы, столешницы и полки от ненужных предметов – это мгновенно сделает ваш дом опрятным и просторным.