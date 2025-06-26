Сделают комнату изысканной: дизайнеры назвали 5 вещей, которые могут изменить вид пространства

Каждый дизайнер имеет особый "секретный ингредиент", на который он полагается для достижения гармоничного и отшлифованного пространства, будь то конкретный предмет мебели или уникальный элемент дизайна.

Специалисты поделились своими рекомендациями относительно элементов, на которые стоит обратить внимание, чтобы улучшить общую эстетику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

Смотрите также Уже не трендовые: 3 цвета постельного белья, которые выходят из моды в 2025 году

Какие вещи могут изменить вид комнаты

Ни одно пространство не будет по-настоящему завершенным без мягких тканей, которые подчеркивают тепло и текстуру. Будь то изысканная узорчатая обивка, продуманно размещены декоративные подушки или элегантно скроены шторы, стратегическое использование этих тканей может значительно улучшить эстетический вид комнаты. Эти элементы служат важными завершающими штрихами, позволяя ввести цвет и узор, когда комната в этом нуждается, тем самым гармонизируя общую схему дизайна.

Коврик имеет важное значение для достижения целостного эстетического вида. По словам экспертов по дизайну, ковры служат для закрепления пространства, разграничения зон, а также добавляют текстуры и цвета. Правильно подобранный ковер может значительно улучшить общий дизайн комнаты, делая его важным элементом, а не чем-то второстепенным.



Ковер влияет на вид комнаты / Фото Unsplash (Spacejoy)

Каждое пространство выигрывает от выразительного акцента, который привлекает внимание. Такой элемент должен быть уникальным и захватывающим. Этого можно легко достичь благодаря использованию антиквариата.

Освещение выполняет не только практическую функцию, но и играет решающую роль в создании общего эстетического вида помещения. Среди дизайнеров вы не найдете такого, что будет полагаться только на верхнее освещение.

Чтобы комната выглядела завершенной, вам всегда нужно сочетать окружающее, рабочее и акцентное освещение,

– говорят специалисты.

В конце концов, хотя это не совсем элемент декора, не стоит недооценивать силу хорошего домашнего аромата, который объединяет комнату.

Дизайнеры часто советуют клиентам выбирать ароматы, которые гармонируют с атмосферой комнаты, тем самым улучшая общее впечатление. Такая продуманная вещь служит идеальным завершающим штрихом к тщательно продуманному дизайну интерьера.