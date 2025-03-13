Не выбрасывайте старое зеркало: как превратить его в стильный декор как из Pinterest

Зеркала служат не только функциональным элементом дизайна интерьера, но и эффективным средством повышения эстетической привлекательности вашего дома. Изящное зеркало гарантированно может служить ярким фокусом в комнате.

Очаровательной идеей, как можно сделать стильное зеркало своими руками, поделилась пользовательница тиктока @kosuha_ksuha, пишет 24 Канал.

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Как сделать зеркало будто с Pinterest

Автор видео показала, как она создала стильную рамку к зеркалу как с Pinterest своими руками.

Сначала женщина измерила именно зеркала и продумала, какой ширины рамку она хочет сделать. Основу она сделала из остатков задней стенки от кухни. После этого скрепила их между собой и взялась украшать декор джутовой веревкой.

Веревку женщина приклеивала с помощью клеевого пистолета и делала она это очень плотно и даже время от времени подкручивала ее для того, чтобы она не распадалась.

"Скрепляла рамку той же фанерой, приклеивала тоже на клеевой пистолет, крепила с внешней стороны для того, чтобы в эти пазы потом легло зеркало", – поделилась деталями процесса автор видео.

Также к готовому изделию она планирует добавить LED ленту. Этот элемент придаст стильного и изысканного вида декору.

Кстати, ранее мы рассказывали, как можно сделать стильный ночник собственноручно, потратив на его создание меньше, чем 100 гривен.