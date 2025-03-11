Профессионалы в сфере дизайна назвали несколько вариантов декора, которые никогда не выйдут из моды. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Варианты дизайна интерьера, о которых вы никогда не пожалеете

Антикварные и винтажные изделия

Дизайнер интерьера Дженнифер Хантер говорит, что если вы хотите, чтобы пространство было вневременным, отдавайте предпочтение винтажной мебели и декору, а не модным новинкам.

Всегда включайте антикварные и винтажные предметы в дизайн, чтобы пространство не выглядело таким новым. Это поможет создать те слои, которые сделают комнату вневременной,

– заявляет Хантер.

Имейте в виду, что это не означает, что стоит идти и покупать дорогой антикварный сундук и тому подобное. Сундучок для драгоценностей вашей бабушки или находка в комиссионном магазине могут так же прекрасно подойти.

Белая краска

Хотя существует много вариантов нейтральной краски, специалисты заявляют, что белый всегда будет наиболее вечным вариантом.

Белая краска, несомненно, является одним из самых классических и универсальных вариантов в дизайне интерьера. Она отражает свет, делая комнаты больше и светлее, и создает нейтральный фон для других элементов дизайна,

– утверждают декораторы.

Этот цвет является одним из самых универсальных вариантов дизайна, поэтому независимо от того, что вы делаете с остальными комнатами, этот оттенок вам подойдет. Неизменное качество этого цвета цвета – это его "гибкость", ведь он сочетается почти с любым другим цветом, материалом и стилем дизайна.



Белая краска – универсальный вариант в дизайне интерьера / Фото Unsplash

Приборы из нержавеющей стали

Приборы из нержавеющей стали популярны благодаря их гладкому полированному виду, который дополняет почти любой стиль,

– объясняют специалисты.

Такие приборы также очень долговечны, просты в обслуживании и универсальны. Приборы из нержавеющей стали создают нейтральную, высококлассную эстетику, которая хорошо сочетается как с современным, так и с традиционным интерьером.

Деревянные столы

Деревянные столы универсальные, прочные и выдерживают испытание временем. Форма, размер и отделка могут отличаться, но все они приобретают уникальную текстуру и не выходят из моды.

"Даже если они случайно поцарапаны или потерты, они формируют характер", – говорят декораторы.

Однако между характером и повреждением есть большая разница. Если необходимо, рассмотрите возможность добавления защитного стекла на деревянный стол. Это относительно недорого и поможет вашим инвестициям прослужить гораздо дольше.