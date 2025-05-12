Дизайнеры назвали главное "цветовое" правило для оформления ванной комнаты

Ванная комната должна быть пространством для спокойствия, но в то же время – это прекрасный холст для удачных цветовых комбинаций. Во время экспериментов с цветами, важно не создать визуального хаоса. Для этого следует придерживаться одного важного правила.

Сперва нужно ограничить палитру до трех цветов: одного нейтрального, одного насыщенного и одного акцентного. После того как цвета выбраны, стоит воспользоваться проверенным правилом от дизайнеров 70 – 20 – 10, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как правильно красить ванну

Это числовое правило касается пропорций, в которых нужно использовать каждый цвет. Расположите три выбранные цвета по степени яркости (от самого светлого до самого темного). Самый светлый цвет должен занимать примерно 70% декора ванной комнаты, второй - 20%, а самый насыщенный, самый смелый - остальные 10%. Такой подход позволяет каждому оттенку "дышать" и гармонично смотреться в общем дизайне.

Как правильно сочетать цвета в ванной / Фото Megan Taylor

При выборе идеальной цветовой гаммы для ванной все зависит от баланса. Сочетание цветов, которые гармонично перетекают друг в друга, создает ощущение покоя и уюта. Важно, чтобы все три выбранные оттенки были представлены в нужных пропорциях. Чрезмерное использование цвета, который должен быть только акцентом, – распространенная ошибка, что приводит к визуальному дисбалансу. Правило 70-20-10 гарантирует, что каждый цвет получит должное внимание и будет работать в общей схеме.

Выбор нескольких нейтральных цветов - простой способ обеспечить согласованность. Также можно использовать природный оттенок как акцентный, чтобы добавить свежести интерьеру. Голубые и зеленые цвета сейчас в тренде, и их легко подобрать в более светлых или темных вариантах в зависимости от предпочтений. Стоит учитывать и освещение – определенные цвета выглядят иначе под разным светом.