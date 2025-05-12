Дизайнери назвали головне "колірне" правило для оформлення ванної кімнати

Ванна кімната повинна бути простором для спокою, але водночас – це чудове полотно для вдалих колірних комбінацій. Під час експериментів з кольорами, важливо не створити візуального хаосу. Для цього слід дотримуватися одного важливого правила.

Спершу потрібно обмежити палітру до трьох кольорів: одного нейтрального, одного насиченого і одного акцентного. Після того як кольори обрано, варто скористатися перевіреним правилом від дизайнерів 70 – 20 – 10, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як правильно фарбувати ванну

Це числове правило стосується пропорцій, у яких потрібно використовувати кожен колір. Розташуйте три вибрані кольори за ступенем яскравості (від найсвітлішого до найтемнішого). Найсвітліший колір повинен займати приблизно 70% декору ванної кімнати, другий — 20%, а найнасиченіший, найсміливіший — решту 10%. Такий підхід дає змогу кожному відтінку "дихати" і мати гармонійний вигляд в загальному дизайні.

Як правильно поєднувати кольори у ванній / Фото Megan Taylor

Під час вибору ідеальної кольорової гами для ванної все залежить від балансу. Поєднання кольорів, які гармонійно перетікають один в одного, створює відчуття спокою та затишку. Важливо, щоб усі три обрані відтінки були представлені в потрібних пропорціях. Надмірне використання кольору, який мав би бути лише акцентом, – поширена помилка, що призводить до візуального дисбалансу. Правило 70-20-10 гарантує, що кожен колір отримає належну увагу та працюватиме в загальній схемі.

Вибір кількох нейтральних кольорів -простий спосіб забезпечити узгодженість. Також можна використати природний відтінок як акцентний, щоб додати свіжості інтер'єру. Блакитні й зелені кольори зараз у тренді, і їх легко підібрати у світліших або темніших варіантах залежно від уподобань. Варто враховувати й освітлення – певні кольори мають інакший вигляд під різним світлом.