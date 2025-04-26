Невероятный витраж своими руками из старого шкафчика: это видео разрывает TikTok

Витраж – это невероятное дополнение к любому интерьеру: красивые формы и цвета, лучи солнца, магически рассеивающиеся по комнате. К сожалению, настоящее витражное искусство стоит дорого. Впрочем, есть невероятный лайфхак, как без больших затрат превратить старый шкафчик в витраж, используя самоклеящуюся оконную пленку.

Витраж – это невероятное дополнение к любому интерьеру: красивые формы и цвета, лучи солнца, магически рассеиваются по комнате. К сожалению, настоящее витражное искусство стоит дорого. Впрочем, есть невероятный лайфхак, как без больших затрат превратить старый шкафчик на витраж, используя самоклеящуюся оконную пленку, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как сделать витраж из старого шкафа

Пользовательница TikTok @gabbymadethat показывает, как сделать этот проект. Для него понадобятся стеклянная панель (можно найти на секонд-хенде кухонные дверцы с плоским, прозрачным, съемным стеклом), декоративная самоклеющаяся оконная пленка, набор для нанесения пленки, базовые инструменты и дополнительные материалы для персонализации результата.

Как сделать витраж самому: смотрите видео

Положите дверцу на ровную поверхность и осторожно извлеките стекло с помощью отвертки. Затем тщательно очистите стеклянную панель – это важно для хорошего приклеивания пленки. Если остались следы или грязь, осторожно соскребите их лезвием. Если ваша декоративная пленка имеет отдельные элементы или вы планируете ее порезать и перекомпоновать, стоит сделать это на этом этапе, не снимая защитной подложки, и определитесь с макетом. Если вы не уверены в дизайне, поищите вдохновение в образцах витражей - они могут прекрасно оживить ваш интерьер.

Когда вы определились с дизайном, приготовьте раствор для нанесения пленки согласно инструкциям в наборе и распылите его на стекло. Снимите защитную пленку с декоративных элементов и приложите гладкой стороной к стеклу, избегая пыли или мусора. Затем еще раз опрыскайте поверхность уже наклеенной пленки раствором и разгладьте ее скребком, чтобы удалить воздушные пузырьки и остатки жидкости.

Для более реалистичного вида витража можно использовать специальную ленту, имитирующую швы между кусочками стекла.

Когда стекло готово, осторожно вставьте его обратно в дверцу шкафчика, убедитесь, что оно надежно зафиксировано.

Последний этап – это решить, как повесить произведение. Один из популярных вариантов для витражей – подвесить их на цепь. Следует убедиться, что цепь достаточно прочная, чтобы выдержать вес дерева и стекла. Другой вариант – прочная нейлоновая веревка. Также дверцы можно просто поставить на полку или камин как элемент декора.