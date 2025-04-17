Как украсить дом к Пасхе 2025 года

Пасхальный стол является центром празднований. Именно здесь собираются семьи и друзья за вкусной едой и общением, поэтому оформление стола становится важной частью атмосферы.

Издание Homes and gardens подало несколько популярный идей декора пасхального стола, передает 24 Канал.

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Как декорировать дом к Пасхе

Сочетайте пасхальные мотивы с весенними цветами и изящным декором

Пасхальный стол, украшенный нарциссами / Фото Kathy Kuo Home

Пасха приходится на одну из самых прекрасных пор года, поэтому вполне естественно ввести в декор много весенней атмосферы – как в этом примере, где в центре композиции оказались нарциссы.

Можно поместить сезонные свежие цветы в хрустальную или керамическую вазу, выбрать салфетки с цветочным орнаментом, стаканами и посудой в радостных пастельных тонах.

Если вам хочется добавить больше игривых пасхальных элементов, всегда замечательным вариантом будут миски с декоративными яйцами с сезонными мотивами.

Выбирайте нежные пастельные тона для оформления пасхального стола

Пасхальный стол с голубой клетчатой скатертью и соответствующей посудой / Фото McGee & Co

Пастельные цвета – идеальный выбор для декора пасхального стола. Они одновременно игривые, теплые и добавляют легкого весеннего настроения, не перегружая композицию.

В этом примере основой композиции стала клетчатая скатерть цвета морской волны. Ее дополняют тональные подсвечники, столовые приборы и простая белая посуда – все вместе создает элегантный, изысканный, но одновременно праздничный пасхальный образ.

Создайте центральную композицию из цветов в природном стиле

Пасхальный стол с тематическими обоями / Фото Simon Brown

Ни одна сервировка стола не будет полной без красивой центральной композиции – и для пасхального стола сезонные цветы в "несовершенном" стиле могут придать образу естественности.

Подумайте о ранункулюсах, тюльпанах, морозниках и ниспадающей зелени в вазах на ножках или керамических сосудах. Секрет в том, чтобы варьировать высоту и позволить стеблям немного выступать за край – это создает динамику и не дает композиции выглядеть слишком "выставочно". А если вы не фанат цветов, скопление толстых свечей в мягких природных оттенках может быть не менее эффектным акцентом.

Пусть еда станет вдохновением для декора пасхального стола

Пасхальный стол с зеленой посудой и белой керамикой / Фото: Ro Table NYC

Используйте как декор те травы, с которыми вы готовите, например розмарин и тимьян. Они не только вкусные, но и имеют прекрасный вид в горшках или букетиках на столе.

Природные, органические элементы создают ощущение настоящей красоты – крапчатые яйца, веточки мяты и тимьяна среди сезонных цветов, мягкие природные текстуры, превращающие стол в продолжение самой природы.

Сочетайте узоры для выразительного образа стола

Пасхальный стол с яркими узорами в стиле максимализм / Фото Pottery Barn

Есть множество способов создать насыщенный декор для пасхального стола. Сочетание различных паттернов может показаться сложным в любом интерьере, но пасхальный стол – лучшее место для экспериментов. Если вы не уверены, как со вкусом сочетать различные узоры, этот пример станет хорошим ориентиром.

В нем узоры появляются в двух элементах: дорожке на стол и слоях тарелок. Благодаря соблюдению единой цветовой гаммы и общему мотиву – в этом случае цветочному - удается сохранить гармонию даже при столкновении рисунков.

А открытый деревянный стол без скатерти добавляет простоты и сдержанности, что уравновешивает общий образ и не дает ему стать перегруженным.

Соедините элегантную сервировку с ноткой игривости

Весенний стол с подвесной цветочной инсталляцией / Фото Garden Trading

Можно создать игривый пасхальный стол и без чрезмерного увлечения тематическими элементами. Если для детского стола уместны зайчики и забавные цыплята, то для взрослых лучше придерживаться изысканного стиля.

В этом дизайне – милые подставки для яиц и салфеточные кольца с тонким пасхальным акцентом в виде зайцев. Они деликатно указывают на праздничную тематику, не переходя в китч.

Подарите гостям пасхальные венки, которые можно забрать домой

Венок на обеденном столе / Фото Dominika Scheibinger

Если у вас есть время и вдохновение, создайте декор, который гости смогут забрать с собой после праздника – например, маленькие венки, которые служат салфеточными кольцами или украшением на тарелке.

Такие пасхальные венки можно сделать из свежих весенних цветов – или же из сухоцветов.

Добавьте милые именные карточки для гостей

Пасхальный стол с декором / Фото James Merrell

Именные карточки для гостей - простой, но очень милый способ добавить очарования вашей сервировке. Здесь они прекрасно сочетаются с винтажной скатертью и фарфором.

Возьмите тонкий картон, вырежьте форму, согните пополам. Затем или используйте штамп с цветами, или вручную нарисуйте узор, подобный скатерти, напишите имя и сделайте маленькое отверстие. Аккуратно вставьте туда один-два маленьких цветочка.

Используйте цвета из интерьера вашей комнаты

Розовая и голубая столовая с пасхальным декором в гармоничных оттенках / Фото Benjamin Moore

Чтобы создать целостный образ, вдохновляйтесь палитрой самой комнаты. Например, в этой столовой – розовые стены с голубыми полосами, и именно эти цвета повторяются в сервировке.

Чтобы сделать декор более интересным, используйте узорчатые элементы – скатерть, керамику или, как здесь, маленькие настольные лампы. Это добавляет глубины и многослойности образу.