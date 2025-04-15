Какой праздник без любимого холодца? Его всегда радостно встречают и расхваливают, тем более, что он так подходит к пасхальным блюдам. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала "Хозяйка", который точно не добавит забот, которых и так хватает во время праздничных приготовлений.
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Рецепт пасхального холодца
- Время: 4 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 850 граммов свинины;
– 650 граммов курятины;
– 150 граммов моркови;
– 1 лук;
– перец горошком, душистый, соль, лавровый лист.
Приготовление:
- Свинину замачиваем в воде на 2 часа. Затем хорошо промываем холодной водой.
- Перекладываем мясо в кастрюлю, варим до кипения. Сливаем воду, снова промываем все мясо и варим на маленьком огне 4 часа, постоянно смываем пену.
- Добавляем овощи и варим еще 1 час. За 15 минут до окончания добавляем все специи.
- Мясо и овощи сливаем из бульона. Мясо разбираем на кусочки и раскладываем по тарелкам. Бульон процеживаем в тарелки через марлю.
- После полного застывания ставим в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!
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